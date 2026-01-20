Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε στην εκκλησία με νεκροφόρα και έγινε viral ΒΙΝΤΕΟ

Ένα πρωτόγνωρο και άκρως ιδιαίτερο σκηνικό εκτυλίχθηκε το Σάββατο (17/1) στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας επέλεξε να μεταβεί στην εκκλησία για τον γάμο του… με νεκροφόρα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και γρήγορα άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται ο γαμπρός να κατεβαίνει από τη μαύρη νεκροφόρα, φορώντας παραδοσιακή ενδυμασία και κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια, προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η ασυνήθιστη επιλογή του μέσου μεταφοράς τον έκανε αμέσως να ξεχωρίσει, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα έξω από την εκκλησία, με πολλούς να σχολιάζουν με χιούμορ και απορία τον ευφάνταστο τρόπο άφιξής του.

Το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρίζοντας ένα απρόσμενο –και σίγουρα αξέχαστο– στιγμιότυπο από έναν γάμο που δύσκολα θα ξεχαστεί.

