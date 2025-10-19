Ηράκλειο: Καλύτερη η κατάσταση του 13χρονου που είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Από το σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο ο ανήλικος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση της υγείας του να είναι πλέον σταθερή.

19 Οκτ. 2025 19:45
Pelop News

Αισιόδοξα είναι την Κυριακή (19.10.2025) τα νεότερα για το 13χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από το τροχαίο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην περιοχή Βούτες το Σάββατο (18.10.2025).

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο 13χρονος νοσηλεύεται μεν διασωληνωμένος, αλλά η κλινική του εικόνα είναι πια σταθερή.

Στο μεταξύ, καλύτερα είναι τα νέα για την 41χρονη μητέρα του αγοριού και τον 27χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος, που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστα Δανδουλάκη και οι δύο υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησαν.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα στην περιοχή των Βουτών, στον δρόμο προς ΠΑΓΝΗ.

Μητέρα και γιος εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο και κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και δέκα υπαλλήλους για τον απεγκλωβισμό τους.
Ηράκλειο: Καλύτερη η κατάσταση του 13χρονου που είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
