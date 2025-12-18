Ηράκλειο: Καταγγελία μητέρας ανήλικης οδήγησε στον εντοπισμό Καλάσνικοφ και σύλληψη 28χρονου

Στο Ηράκλειο καταγγελία μητέρας ανήλικης οδήγησε στον εντοπισμό Καλάσνικοφ στην Κρήτη. Συγκεκριμένα συνελήφθη 28χρονος στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάσνικοφ και μεγάλου αριθμού πυρομαχικών στο σπίτι του. Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του αφού είχε προηγηθεί καταγγελία μητέρας πως μιλούσε με την ανήλικη κόρη της μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία μητέρας 15χρονης, η οποία αντιλήφθηκε ότι η ανήλικη κόρη της είχε επικοινωνία με τον 28χρονο μέσω διαδικτύου. Όπως κατήγγειλε, μέσω της εφαρμογής υπήρξε επικοινωνία και ανταλλαγή φωτογραφιών, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίησή της.

Η μητέρα απευθύνθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, καταθέτοντας επίσημη καταγγελία. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έλεγχο στην οικία του 28χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, ένας γεμιστήρας, 113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, ένα μαχαίρι, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 28χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Από την ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζεται ότι η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθη σήμερα (18.12.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σήμερα (18.12.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 28χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “Kalashnikov”,

γεμιστήρας

113 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

μαχαίρι

2 κινητά τηλέφωνα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

