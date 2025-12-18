Νίκαια: Το ραντεβού μέσω social media κατέληξε σε ληστεία με δύο συλλήψεις!

Η 31χρονη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει και τότε εμφανίστηκε ο 33χρονος ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο

18 Δεκ. 2025 21:50
Στη Νίκαια εξιχνιάστηκε ληστεία που έγινε κατά τη διάρκεια ραντεβού που κλείστηκε μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μία 31χρονη και έναν 33χρονο και εις βάρος τους σχημάτισαν δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μετά από συνομιλία σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ 32χρονου και της 31χρονης κατηγορούμενης, προγραμματίστηκε ραντεβού το βράδυ της 30ης Νοεμβρίου στη Νίκαια.

Κατά τη διάρκεια του ραντεβού, η 31χρονη ζήτησε από τον 32χρονο το κινητό του τηλέφωνο για να τηλεφωνήσει και τότε εμφανίστηκε ο 33χρονος ο οποίος άρπαξε το κινητό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια οι δύο κατηγορούμενοι επιχείρησαν να του αφαιρέσουν και τσαντάκι.

Ο 32χρονος διέφυγε τρέχοντας και πήγε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δύο δράστες και τους συνέλαβαν. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι του 33χρονου, βρέθηκαν τα ρούχα που φορούσε η 31χρονη την ημέρα της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

