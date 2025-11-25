Ηράκλειο: Παιδιά δημοτικού «εξορίζονται» σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης αιθουσών – Οργή γονέων για τις απαράδεκτες συνθήκες

Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Από τη σχολική αίθουσα… σε γκαρσονιέρα καλούνται να μετακομίσουν μαθητές δημοτικού στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς το σχολείο δηλώνει αδυναμία να τους στεγάσει σε κατάλληλο χώρο. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, αφήνοντας τους γονείς σε κατάσταση οργής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς της β’ τάξης ότι, λόγω έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών, τα παιδιά θα κάνουν το μάθημά τους σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Πρόκειται για μαθητές ηλικίας 7 και 8 ετών, οι οποίοι θα πηγαινοέρχονται κάθε μέρα περπατώντας, συνοδευόμενοι από τη δασκάλα τους. Στα διαλείμματα θα επιστρέφουν στο σχολείο, ώστε να μπορούν να παίξουν με τους συμμαθητές τους.

Η ανακοίνωση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις. Οι γονείς δηλώνουν πως αδυνατούν να κατανοήσουν πώς ελήφθη μια τέτοια απόφαση, καταγγέλλοντας ότι τα παιδιά τους θα βρεθούν να κάνουν μάθημα σε χώρο ακατάλληλο, περιορισμένο και εντελώς ασύμβατο με τις ανάγκες μιας σχολικής τάξης.

«Δεν είναι δυνατόν, το 2025, να μην μπορεί να βρεθεί λύση στα κτιριακά προβλήματα», ανέφεραν μεταξύ άλλων, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών που θα μετακινούνται καθημερινά από και προς τη γκαρσονιέρα. Ορισμένοι προτείνουν ως εναλλακτική τη χρήση της αίθουσας διδασκόντων, η οποία –όπως σημειώνουν– παραμένει κενή τις περισσότερες ώρες της ημέρας και θα μπορούσε να λειτουργήσει προσωρινά ως τάξη.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην τοπική κοινωνία, με τους γονείς να ζητούν άμεσα παρέμβαση ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης.

