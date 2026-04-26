Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα

Στο Ηράκλειο της Κρήτης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, τη στιγμή που εντείνονται οι συζητήσεις γύρω από τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 18:30, στον κινηματογράφο Αστόρια στο Ηράκλειο, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό χώρο.

Για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα τοποθετηθούν οι Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής – ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και η Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει και θα συντονίσει η Ανδριανή Αγγελιδάκη.

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δημόσιου διαλόγου γύρω από την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τροφοδοτούν ήδη σενάρια και προσδοκίες για τις επόμενες κινήσεις του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



