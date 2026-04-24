Ηράκλειο: Σπαρακτικό «αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της, στις Δαφνές Ηρακλείου Κρήτης.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, δύο ημέρες μετά το έγκλημα.

Η νεκρώσιμη ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές, με την ατμόσφαιρα να είναι βαριά και την τοπική κοινωνία συγκλονισμένη.

Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν την Ελευθερία Γιακουμάκη, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Τραγικές φιγούρες είναι τα τρία παιδιά της: οι δύο γιοι της, ηλικίας 23 και 20 ετών, και η 15χρονη κόρη της, καθώς και η μητέρα της, που καλούνται να σηκώσουν το βάρος μιας αδιανόητης απώλειας.

Διπλό βάρος για την οικογένεια

Η οικογενειακή τραγωδία γίνεται ακόμη πιο βαριά, καθώς η κηδεία της 43χρονης συμπίπτει χρονικά με την περίοδο του εξάμηνου μνημοσύνου του πατέρα της.

Ο πόνος για την οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους κορυφώνεται στον τελευταίο αποχαιρετισμό, σε ένα χωριό που πενθεί για μια γυναίκα που χάθηκε με βίαιο και άδικο τρόπο.





