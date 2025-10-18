Ηράκλειο: Τροχαίο με εγκλωβισμό μητέρας και παιδιού

Στο Ηράκλειο στην Κρήτη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο προς Βούτες.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.

