Ιράν: Ο Τραμπ εξετάζει χτυπήματα κατά του πυρηνικού προγράμματος

Χτυπήματα κατά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ή των βαλλιστικών πυραύλων της, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ θέλοντας να σφίξει τον κλοιό γύρω από το Ιράν, ως μία προσπάθεια να αποτρέψει τις αρχές να σκοτώσουν περισσότερους διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 640 νεκροί με ΜΚΟ να κάνουν λόγο για περισσότερα θύματα.

Το Πεντάγωνο παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ τις επιλογές του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, παρουσιάστηκαν προτάσεις και για κυβερνοεπίθεση ή επίθεση κατά των υπηρεσιών ασφαλείας της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η επίθεση θα μπορούσε να στοχεύει περιοχές στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων στόχων που σχετίζονται με τις εγχώριες δυνάμεις ασφαλείας ή της κρατικά υποστηριζόμενης πολιτοφυλακής Μπασίτζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι τις θεωρούν υπεύθυνες για τις αιματηρές επιθέσεις κατά των διαδηλωτών.

Μια αμερικανική επίθεση θα είχε στόχο να στείλει μήνυμα στον Αγιατολάχ για τις μαζικές δολοφονίες και δεν αποσκοπεί στην άμεση ανατροπή της κυβέρνησης, ξεκαθάρισαν αξιωματούχοι.

«Οποιαδήποτε επίθεση απέχει τουλάχιστον μερικές ημέρες και θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματισμένη ενημέρωση για τις επιλογές του την Τρίτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές είναι «μία από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι», αλλά ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τον πρόεδρο».

«Αυτό που ακούτε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση ιδιωτικά. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος ενδιαφέρεται να εξερευνήσει αυτά τα μηνύματα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι φαίνεται πως το Ιράν έχει ξεπεράσει την «κόκκινη γραμμή» του, αφού είπε πως θα επέμβει για να προστατεύσει τους διαδηλωτές αν η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



