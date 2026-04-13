Ιράν προς ΗΠΑ: Αν χτυπηθούν τα λιμάνια μας, δεν θα είναι ασφαλές κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο

Ανοιχτή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι αν απειληθεί η ασφάλεια των ιρανικών λιμανιών, τότε η ασφάλεια θα τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν, με φόντο την κλιμακούμενη σύγκρουση για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Το μήνυμα της Τεχεράνης ήρθε ως άμεση αντίδραση στην πρόθεση των ΗΠΑ να προχωρήσουν, από το απόγευμα, στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, κατόπιν εντολής Τραμπ και μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, μέσω της ενιαίας διοίκησής τους, ξεκαθάρισαν ότι τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν «είτε θα είναι για όλους είτε για κανέναν», στέλνοντας σήμα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερώς περιορισμούς στην πρόσβαση και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Στενά του Ορμούζ: Τον αποκλεισμό τους ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ – Φόβοι για νέα ανάφλεξη και άλμα στο πετρέλαιο

Η ρητορική αυτή αποτυπώνει μια σαφή διάθεση αντιπαράθεσης και ταυτόχρονα δείχνει ότι το Ιράν επιχειρεί να εμφανιστεί όχι ως χώρα που αμύνεται μόνο στα δικά της ύδατα, αλλά ως δύναμη που διεκδικεί καθοριστικό λόγο για το ποιος περνά και ποιος όχι από μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο.

«Η άσκηση κυριαρχίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα»

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η άσκηση κυριαρχίας στα χωρικά της ύδατα αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του ιρανικού έθνους.

Στην ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων τονίζεται ότι η υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας συνιστά φυσικό και νόμιμο καθήκον. Με αυτή τη διατύπωση, το Ιράν επιχειρεί να δώσει πολιτική και νομική νομιμοποίηση στη στάση του, παρουσιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του όχι ως επιθετικές, αλλά ως απάντηση σε εξωτερική πίεση.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι η ιρανική πλευρά συνδέει πλέον ανοιχτά την ασφάλεια ολόκληρης της θαλάσσιας περιοχής με την ασφάλεια των δικών της λιμανιών. Και αυτό από μόνο του ανεβάζει πολύ το επίπεδο της απειλής.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Στην ίδια ανακοίνωση, το Ιράν δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, βάζει όμως έναν κρίσιμο αστερίσκο: πλοία που συνδέονται με «εχθρικές δυνάμεις» δεν θα έχουν δικαίωμα διέλευσης.

Αντιθέτως, τα υπόλοιπα πλοία θα μπορούν να περνούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που θα επιβάλλουν οι ιρανικές αρχές.

Αυτή η διατύπωση δείχνει ότι η Τεχεράνη δεν περιορίζεται σε μια γενική πολιτική καταγγελία, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμόσει στην πράξη ένα καθεστώς επιλεκτικού ελέγχου στη ναυσιπλοΐα. Δηλαδή να κρατήσει ανοικτό το πέρασμα για ορισμένους και να το κλείσει για άλλους, με κριτήριο το αν θεωρούνται φιλικοί ή εχθρικοί.

Το Ιράν καταγγέλλει «πειρατεία» από τις ΗΠΑ

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στρέφονται ανοιχτά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τις για παράνομη επιβολή περιορισμών στη ναυσιπλοΐα σε διεθνή ύδατα.

Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται από την Τεχεράνη ως «πειρατεία», σε μια διατύπωση που δείχνει πόσο σκληρή γίνεται πλέον η αντιπαράθεση ακόμη και σε επίπεδο δημόσιων ανακοινώσεων.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ιράν δεν περιορίζει τη θέση του μόνο στη σημερινή κρίση. Αντιθέτως, ξεκαθαρίζει ότι ακόμη και μετά το τέλος των εχθροπραξιών σκοπεύει να εφαρμόσει μόνιμο μηχανισμό ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ, επικαλούμενο τις συνεχιζόμενες απειλές κατά της εθνικής του ασφάλειας.

Αυτό σημαίνει ότι η Τεχεράνη δεν αντιμετωπίζει το σημερινό επεισόδιο ως μια προσωρινή έξαρση, αλλά ως αφορμή για μια πιο σταθερή και μακροχρόνια αναδιάταξη του τρόπου με τον οποίο θέλει να ασκεί έλεγχο στην περιοχή.

Η ένταση περνά σε πιο επικίνδυνη φάση

Η νέα αυτή τοποθέτηση του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση με τις ΗΠΑ περνά σε πιο οξεία φάση, με τα Στενά του Ορμούζ και τα λιμάνια της περιοχής να μετατρέπονται σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης.

Το γεγονός ότι η Τεχεράνη μιλά πλέον με τόσο καθαρούς όρους για ασφάλεια «είτε για όλους είτε για κανέναν» δείχνει ότι επιχειρεί να στείλει αποτρεπτικό μήνυμα, αλλά και να καταστήσει σαφές πως θεωρεί κάθε προσπάθεια περιορισμού της ναυσιπλοΐας ως ευθεία πρόκληση.

Σε ένα ήδη εύφλεκτο περιβάλλον, η προειδοποίηση αυτή δεν είναι απλώς μια ακόμη επιθετική δήλωση. Είναι σήμα ότι η αντιπαράθεση μεταφέρεται όλο και πιο κοντά στο σημείο όπου η απειλή κατά των ιρανικών λιμανιών μπορεί να προκαλέσει ντόμινο αστάθειας σε όλη την περιοχή.

