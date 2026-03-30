Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών

Σε νέα φάση έντασης μπαίνουν οι σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με το Ιράν να απορρίπτει σχεδόν στο σύνολό τους τις προτάσεις που αποδίδονται σε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, πίσω από τη σκληρή δημόσια γραμμή, παραμένουν ενεργά παρασκηνιακά κανάλια επικοινωνίας μέσω τρίτων χωρών.

30 Μαρ. 2026 12:29
Pelop News

Μετωπική απόρριψη των περισσότερων προτάσεων που αποδίδονται σε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται από την πλευρά του Ιράν, με την Τεχεράνη να στέλνει μήνυμα ότι η απόσταση που τη χωρίζει από την Ουάσινγκτον παραμένει βαθιά και ουσιαστική.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες προτάσεις «μη ρεαλιστικές, αδικαιολόγητες και υπερβολικές», περιγράφοντας ένα τοπίο στο οποίο δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, εύκολη προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπάρξει απευθείας διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, στοιχείο που δείχνει πως, παρά τη σκληρή ρητορική και το τεταμένο κλίμα, οι γραμμές επικοινωνίας δεν έχουν κλείσει.

Μάλιστα, η Τεχεράνη δεν αρκείται μόνο στην απόρριψη των αμερικανικών θέσεων, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει και δικές της αντιπροτάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και αυτές κινούνται μέσω τρίτων χωρών, ενισχύοντας την εικόνα μιας έμμεσης αλλά υπαρκτής διαπραγμάτευσης στο παρασκήνιο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεθνείς κινήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση. Στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα επαφές με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί κοινός βηματισμός και να ενισχυθεί η προοπτική διαλόγου.

Στο κάδρο μπαίνει πλέον πιο ενεργά και το Πακιστάν, το οποίο εμφανίζεται πρόθυμο να αναλάβει πιο ουσιαστικό ρόλο, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για τον χρόνο ούτε για τη σύνθεση μιας τέτοιας διαδικασίας.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια εύθραυστη φάση έμμεσων διαπραγματεύσεων, με πολλά διπλωματικά κανάλια να λειτουργούν ταυτόχρονα, αλλά χωρίς ακόμη να διακρίνεται καθαρά αν και πότε μπορεί να υπάρξει πραγματική σύγκλιση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ