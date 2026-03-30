Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών

Μετωπική απόρριψη των περισσότερων προτάσεων που αποδίδονται σε τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφεται από την πλευρά του Ιράν, με την Τεχεράνη να στέλνει μήνυμα ότι η απόσταση που τη χωρίζει από την Ουάσινγκτον παραμένει βαθιά και ουσιαστική.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες προτάσεις «μη ρεαλιστικές, αδικαιολόγητες και υπερβολικές», περιγράφοντας ένα τοπίο στο οποίο δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, εύκολη προσέγγιση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική πλευρά ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπάρξει απευθείας διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών, στοιχείο που δείχνει πως, παρά τη σκληρή ρητορική και το τεταμένο κλίμα, οι γραμμές επικοινωνίας δεν έχουν κλείσει.

Μάλιστα, η Τεχεράνη δεν αρκείται μόνο στην απόρριψη των αμερικανικών θέσεων, αλλά φέρεται να έχει καταθέσει και δικές της αντιπροτάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και αυτές κινούνται μέσω τρίτων χωρών, ενισχύοντας την εικόνα μιας έμμεσης αλλά υπαρκτής διαπραγμάτευσης στο παρασκήνιο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διεθνείς κινήσεις με στόχο την αποκλιμάκωση. Στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα επαφές με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί κοινός βηματισμός και να ενισχυθεί η προοπτική διαλόγου.

Στο κάδρο μπαίνει πλέον πιο ενεργά και το Πακιστάν, το οποίο εμφανίζεται πρόθυμο να αναλάβει πιο ουσιαστικό ρόλο, αφήνοντας ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ούτε για τον χρόνο ούτε για τη σύνθεση μιας τέτοιας διαδικασίας.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια εύθραυστη φάση έμμεσων διαπραγματεύσεων, με πολλά διπλωματικά κανάλια να λειτουργούν ταυτόχρονα, αλλά χωρίς ακόμη να διακρίνεται καθαρά αν και πότε μπορεί να υπάρξει πραγματική σύγκλιση ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

