Ιράν: Σκοτώθηκε και ο στρατηγός Ναϊνι, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης

Συνεχίζονται οι απώλειες για το Ιράν γιατί όπως ανακοινώθηκε σήμερα έχασε τη ζωή του ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί.

Ο Ναϊνί, ο οποίος, όπως αναφέρουν οι Φρουροί της Επανάστασης σε ανακοίνωσή της, «προσέφερε υπηρεσίες για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στην Ισλαμική Επανάσταση», ήταν εκπρόσωπος των IRGC από τον Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης ο Ναϊνί έπεσε νεκρός από «δειλή αμερικανοσιωνιστική τρομοκρατική επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής, τελευταίας ημέρας του ιερού μήνα του Ραμαζανιού».

Ο Ναϊνί είχε στενές σχέσεις και με το πανεπιστήμιο Ιμάμης Χοσεΐν στην Τεχεράνη, το ακαδημαϊκό ίδρυμα των Φρουρών της Επανάστασης, όπου εκπαιδεύονται αξιωματικοί σε επιστήμες άμυνας, στρατηγική διοίκηση και ιδεολογία της Ισλαμικής Επανάστασης.

Μετά τις 28 Φεβρουαρίου οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο Ναϊνί είχε αναλάβει να μεταφέρει τις θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη σύγκρουση, ότι οι δυνατότητες σε πυραύλους και drones, αν και είχαν πληγεί, παρέμεναν ικανές για αντίποινα και ότι πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές ή πολιτικούς στόχους θα προκαλούσε αντίστοιχες επιθέσεις κατά αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στην περιοχή.

Ο θάνατος του Ναϊνί δείχνει ότι οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να είναι μέλη της δομή διοίκησης του ιρανικού κράτους ενώ παράλληλα δημιουργείται κενό επικοινωνίας σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου η Τεχεράνη χρειάζεται να διατηρήσει το ηθικό του πληθυσμού και να ελέγχει το αφήγημα του πολέμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



