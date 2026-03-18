Ιρανός ΥΠΕΞ: «Ο Νετανιάχου έσυρε τις ΗΠΑ στον πόλεμο» – Γιατί λέει ότι η δολοφονία Λαριτζανί δεν λυγίζει την Τεχεράνη

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί δεν πρόκειται να επιφέρει καίριο πλήγμα στην ηγεσία του Ιράν, υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ισχυρού γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Η δολοφονία του Λαριτζανί έχει επιβεβαιωθεί από διεθνή μέσα, ενώ παρουσιάζεται ως μία από τις πιο βαριές απώλειες για το ιρανικό σύστημα εξουσίας μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Ιρανός ΥΠΕΞ έστρεψε τα βέλη του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον παρασύρθηκε στον πόλεμο από το Ισραήλ και προσωπικά από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως ανέφερε, οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να έχουν σαφή εικόνα για τον τελικό τους στόχο, καθώς –κατά τον ίδιο– μεταβάλλουν διαρκώς τη ρητορική τους, μιλώντας άλλοτε για αλλαγή καθεστώτος, άλλοτε για διαμελισμό του Ιράν και άλλοτε για κατάρρευση του συστήματος.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ακόμη ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί των αντιπάλων του Ιράν βασίστηκαν σε λανθασμένους υπολογισμούς, οι οποίοι, όπως είπε, τώρα αποκαλύπτονται στην πράξη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι όσοι προηγουμένως ζητούσαν «παράδοση άνευ όρων», τώρα εμφανίζονται να ζητούν τη συνδρομή τρίτων χωρών για τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή. Η σημασία των Στενών του Ορμούζ παραμένει κομβική στη σύγκρουση, καθώς η ευρύτερη κρίση έχει ήδη επηρεάσει την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

«Το Ιράν δεν στηρίζεται σε έναν άνθρωπο»

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας επέμεινε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν ακόμη κατανοήσει τη φύση της ιρανικής κρατικής δομής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει ισχυρούς και παγιωμένους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από την παρουσία ή την απουσία ενός μόνο προσώπου.

Όπως είπε, τα πρόσωπα ασφαλώς παίζουν τον ρόλο τους και επηρεάζουν τις εξελίξεις σε διαφορετικό βαθμό, όμως ο πυρήνας του πολιτικού συστήματος παραμένει σταθερός. Με αυτό το επιχείρημα, επιχείρησε να δείξει ότι ακόμη και η απώλεια ενός τόσο κεντρικού παράγοντα όσο ο Λαριτζανί δεν αρκεί για να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος. Η ίδια γραμμή αποτυπώθηκε και στη δημόσια κάλυψη της συνέντευξης από το Al Jazeera, όπου υπογραμμίστηκε πως, σύμφωνα με την Τεχεράνη, η εξόντωση ηγετικών μορφών δεν οδηγεί σε κατάρρευση του συστήματος.

Η αναφορά στον θάνατο του Χαμενεΐ

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, ο Αραγτσί έφερε ως παράδειγμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, στις 28 Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι, παρά το μέγεθος της απώλειας, το ιρανικό σύστημα συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Όπως είπε, δεν υπήρχε πρόσωπο σημαντικότερο από τον ανώτατο ηγέτη, ωστόσο ακόμη και μετά τον θάνατό του η κρατική μηχανή συνέχισε να λειτουργεί και κινήθηκε γρήγορα για την κάλυψη του κενού. Η ημερομηνία και το γεγονός του θανάτου του Χαμενεΐ έχουν ήδη καταγραφεί στη διεθνή ειδησεογραφία ως κομβικό σημείο της κλιμάκωσης.

Με αυτό το σκεπτικό, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι το ίδιο θα συμβεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση στο μέλλον: αν χαθεί άλλο κορυφαίο στέλεχος, το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί, βρίσκοντας νέο σημείο ισορροπίας χωρίς να καταρρεύσει.

«Ο πόλεμος δεν είναι δικός μας»

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής του, ο Αραγτσί επανέλαβε ότι η κλιμακούμενη σύγκρουση στον Κόλπο και ευρύτερα στην περιοχή δεν ήταν επιλογή της Τεχεράνης. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η ευθύνη για την έναρξη του πολέμου βαραίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες χαρακτήρισε υπεύθυνες για όλες τις συνέπειες της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον οφείλει να λογοδοτήσει για το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος που προκαλείται, είτε αυτό αφορά το ίδιο το Ιράν, είτε την ευρύτερη περιοχή, είτε και τη διεθνή κοινότητα. Η θέση αυτή επαναλήφθηκε και σε άλλες αναφορές γύρω από τη συνέντευξη, όπου ο Ιρανός υπουργός παρουσίασε τη χώρα του ως μέρος που δεν ξεκίνησε τη σύγκρουση, αλλά καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειές της.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi: the Americans were drawn into this war by Israel—more precisely by Netanyahu. I think they do not even know what their ultimate objective is. Every day they say something different: regime change, dividing Iran, collapsing the… pic.twitter.com/PLwRUfpiYU — Clash Report (@clashreport) March 18, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



