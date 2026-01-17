IRIS: Εκρηκτική άνοδος στις άμεσες πληρωμές – Ιστορικά ρεκόρ συναλλαγών από τη ΔΙΑΣ το 2025

Θεαματική αύξηση στη χρήση του IRIS από το 2020 έως το 2025 καταγράφουν τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ, επιβεβαιώνοντας ότι οι άμεσες πληρωμές έχουν εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της καθημερινής οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα της εταιρείας, ο αριθμός των συναλλαγών IRIS αυξήθηκε από 1,6 εκατ. το 2020 σε 3,2 εκατ. το 2021, 8,2 εκατ. το 2022, 24,2 εκατ. το 2023 και 57,3 εκατ. το 2024, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που σε ορισμένες χρονιές ξεπέρασαν το 150%.

Η δομή της χρήσης IRIS

Στις άμεσες πληρωμές, 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον μέσω IRIS. Οι χρήστες του IRIS P2P (Person to Person) ανέρχονται σε 4,25 εκατομμύρια, ενώ στο IRIS P2Pro (Person to Professionals) συμμετέχουν 583 χιλιάδες επαγγελματίες, από ελεύθερους επαγγελματίες έως εμπορικές επιχειρήσεις.

Η αύξηση των συναλλαγών IRIS P2P αποτυπώνεται ως 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σύγκριση με το 2020, ενώ για το IRIS P2Pro οι συναλλαγές είναι τριπλάσιες έναντι του 2024 και 409 φορές αυξημένες σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

IRIS και εμπόριο

Στον εμπορικό τομέα, το IRIS έχει παρουσία σε περίπου 70.000 e-shops και 1,2 εκατομμύρια POS. Σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών IRIS Commerce στα φυσικά σημεία.

Η συνολική αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 4,7 δισ. ευρώ, με αύξηση +409% σε σχέση με το 2024, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών είναι 1,7 φορές μεγαλύτερος από το 2024 και 16 φορές υψηλότερος από το 2020.

Η εικόνα των πληρωμών το 2025

Τα επίσημα στοιχεία της ΔΙΑΣ για το 2025 επιβεβαιώνουν νέο ιστορικό υψηλό για το σύνολο του Συστήματος Πληρωμών. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, με τη συνολική αξία να ανέρχεται σε 544,4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

Από το σύνολο αυτό, 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ. ευρώ, αφορούσαν τα προϊόντα IRIS Payments. Η μέση ημερήσια δραστηριότητα έφτασε τα 2,2 εκατ. συναλλαγές, ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατ. συναλλαγών, αξίας 3,5 δισ. ευρώ.

Δηλώσεις Διοίκησης

Όπως ανέφερε η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, το 2025 ανέδειξε ότι οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα «δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη – τη διαμορφώνουν». Την περίοδο 2020–2025, ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ, γεγονός που –όπως σημείωσε– αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και συνεργασίας μεταξύ τραπεζών, παρόχων πληρωμών και Πολιτείας.

Εκρηκτική άνοδος άμεσων πληρωμών

Το 2025 καταγράφηκαν:

122,1 εκατ. άμεσες πληρωμές (+72,8% σε σχέση με το 2024)

Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν 27% των μεταφορών πίστωσης

15,4 εκατ. άμεσες πληρωμές μόνο τον Δεκέμβριο

Peak επεξεργασίας 235 συναλλαγές/δευτερόλεπτο

Διπλασιασμός ημερήσιων ορίων IRIS

Σε συνέχεια της δυναμικής αυτής, η ΔΙΑΣ προχώρησε από 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών. Πλέον, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ) και έως 1.000 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS P2Pro σε επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Η κίνηση αυτή, όπως σημειώνεται από τη ΔΙΑΣ, αντανακλά την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών στο IRIS και ευθυγραμμίζεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηστικότητα των άμεσων πληρωμών στην καθημερινή και επαγγελματική δραστηριότητα.

