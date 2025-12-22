ΗΣΑΠ: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια
Σύμφωνα με πληροφορίες διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Άνδρας έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί τα δρομολόγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έπεσε στις ράγες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.
