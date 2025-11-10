Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και κλαριά δέντρων ΦΩΤΟ

Αρκετές ζημιές προκλήθηκαν στο κέντρο της Πάτρας από ξαφνική ανεμοθύελλα με βροχή που έπληξε την πόλη λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η κακοκαιρία ήταν ιδιαίτερα έντονη για περίπου δύο λεπτά, με ριπές ανέμου υψηλής έντασης, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Στη Γούναρη και την Κορίνθου, σπασμένες τζαμαρίες καταστημάτων αποτέλεσαν το άμεσο αποτέλεσμα της έντασης του ανέμου.

Παράλληλα, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας περαιτέρω φθορές.

Οι αρχές προτρέπουν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες, καθώς οι μετεωρολογικές υπηρεσίες αναφέρουν πιθανότητα νέων ισχυρών ριπών ανέμου σε διάφορες περιοχές της Πάτρας.

Για όλα τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική.

