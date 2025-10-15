Ισόβια και 26 χρόνια κάθειρξη στον «δολοφόνο με το τσεκούρι» της ΔΟΥ Κοζάνης

Σε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 έτη για απόπειρα δολοφονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο άνδρας που εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης το καλοκαίρι του 2020 και επιτέθηκε με τσεκούρι σε εργαζόμενους, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας σοβαρά τρεις ακόμη.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε «βρασμό ψυχής», κρίνοντας πως ενήργησε με απόλυτη συνείδηση των πράξεών του.

Κατά την απολογία του, ο δράστης επιχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του επικαλούμενος περιστατικά αστυνομικής βίας κατά πολιτών σε διαδηλώσεις, αλλά και τη δική του κακομεταχείριση από αστυνομικούς στο παρελθόν, όταν είχε συλληφθεί για φθορά σε ΑΤΜ. Ωστόσο, σε κανένα σημείο της απολογίας του δεν εξέφρασε συγγνώμη προς τα θύματα ή τις οικογένειές τους.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων, που παρακολούθησαν όλες τις συνεδριάσεις της δίκης, δήλωσαν ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, σημειώνοντας πως «η Δικαιοσύνη αποδόθηκε με τον πιο σαφή τρόπο».

