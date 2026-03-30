Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της

Τη δική της σαφή γραμμή απέναντι στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν φέρεται να χαράσσει η Ισπανία, κρατώντας κλειστό τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συνδέονται με την αποστολή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μαδρίτη δεν επιτρέπει ούτε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων ούτε την έγκριση σχεδίων πτήσης, με μόνη εξαίρεση περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

30 Μαρ. 2026 12:09
Εμπόδιο στη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, που φέρονται να πραγματοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, βάζει η Ισπανία, διατηρώντας κλειστό τον εναέριο χώρο της για αεροσκάφη που συμμετέχουν σε αυτήν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, το οποίο επικαλείται στρατιωτικές πηγές, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ δεν επιτρέπει τη χρήση των αεροπορικών βάσεων της Ρότα, στο Κάδιθ, και της Μορόν ντε λα Φροντέρα, στη Σεβίλλη, από μαχητικά ή αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού που συνδέονται με την επιχείρηση «Epic Fury».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ισπανική πλευρά δεν περιορίζεται μόνο στις βάσεις, αλλά απορρίπτει και σχέδια πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, εφόσον αυτά σχετίζονται με την επιχείρηση στο Ιράν.

Η βρετανική Metro αναφέρει ότι η στάση αυτή περιπλέκει τον σχεδιασμό των ΗΠΑ και επηρεάζει τις πτήσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών, όπως τα B-52 και B-1, τα οποία απογειώνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή, αναγκάζοντάς τα να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ είχε ήδη προϊδεάσει για τη θέση της κυβέρνησής του, μιλώντας στο Κογκρέσο την περασμένη Τετάρτη. Όπως ανέφερε, η Ισπανία αρνήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη χρήση των βάσεων της Ρότα και της Μορόν για «αυτόν τον παράνομο πόλεμο», ξεκαθαρίζοντας ότι απορρίπτονται όλα τα σχέδια πτήσης που συνδέονται με ενέργειες της επιχείρησης κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, η ισπανική απαγόρευση προβλέπει μόνο μία εξαίρεση: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να επιτραπεί η διέλευση ή η προσγείωση αεροσκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

