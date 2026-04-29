Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα

Η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε την ποινή που επέβαλε στον Εστεμπάν Αντράδα μετά το βίαιο επεισόδιο του στον αγώνα της Σαραγόσα απέναντι στην Ουέσκα. Ιστορικών διαστάσεων η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό τερματοφύλακων.

Ο Εστεμπάν Αντράδα δέχθηκε ποινή 13 αγώνων για την εν ψυχρώ μπουνιά που έριξε σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σαραγόσα απέναντι στην Ουέσκα σε ματς της La Liga 2.

Η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας αποφάσισε να τιμωρήσει με 12 αγώνες τον Αργεντινό τερματοφύλακα για την επίθεσή του στον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο και μία αγωνιστική για την κόκκινη κάρτα. Συνολικά λοιπόν, επιβλήθηκε τιμωρία 13 αγώνων στον Αντράδα και ασφαλώς μιλάμε για μία ιστορικών διαστάσεων ποινή σε ό,τι αφορά στο μέγεθός της.

Επιπλέον, στον Ντάνι Χιμένεθ, τερματοφύλακα της Ουέσκα, επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων αγώνων για τη μπουνιά που ανταπέδωσε στον Αντράδα.

Εξάλλου, ο Ντάνι Τασέντε, παίκτης της Σαραγόσα, τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγώνων.

Για την ιστορία, η Ουέσκα επικράτησε με 1-0 της Σαραγόσα στο ντέρμπι της Αραγονίας και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για σωτηρία, σε αντίθεση με την ιστορική Σαραγόσα, που συμπλήρωσε πέντε αγώνες χωρίς νίκη.

