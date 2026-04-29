Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα

Συνολικά λοιπόν, επιβλήθηκε τιμωρία 13 αγώνων και ασφαλώς μιλάμε για μία ιστορικών διαστάσεων ποινή σε ό,τι αφορά στο μέγεθός της.

29 Απρ. 2026 17:53
Pelop News

Η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας ανακοίνωσε την ποινή που επέβαλε στον Εστεμπάν Αντράδα μετά το βίαιο επεισόδιο του στον αγώνα της Σαραγόσα απέναντι στην Ουέσκα. Ιστορικών διαστάσεων η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Αργεντινό τερματοφύλακων.

Ο Εστεμπάν Αντράδα δέχθηκε ποινή 13 αγώνων για την εν ψυχρώ μπουνιά που έριξε σε αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Σαραγόσα απέναντι στην Ουέσκα σε ματς της La Liga 2.

Η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ομοσπονδίας αποφάσισε να τιμωρήσει με 12 αγώνες τον Αργεντινό τερματοφύλακα για την επίθεσή του στον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο και μία αγωνιστική για την κόκκινη κάρτα. Συνολικά λοιπόν, επιβλήθηκε τιμωρία 13 αγώνων στον Αντράδα και ασφαλώς μιλάμε για μία ιστορικών διαστάσεων ποινή σε ό,τι αφορά στο μέγεθός της.

Επιπλέον, στον Ντάνι Χιμένεθ, τερματοφύλακα της Ουέσκα, επιβλήθηκε αποκλεισμός τεσσάρων αγώνων για τη μπουνιά που ανταπέδωσε στον Αντράδα.

Εξάλλου, ο Ντάνι Τασέντε, παίκτης της Σαραγόσα, τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγώνων.

Για την ιστορία, η Ουέσκα επικράτησε με 1-0 της Σαραγόσα στο ντέρμπι της Αραγονίας και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για σωτηρία, σε αντίθεση με την ιστορική Σαραγόσα, που συμπλήρωσε πέντε αγώνες χωρίς νίκη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:25 Athletic: Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που έπαιξαν τελικό και δεν έχουν πάρει Champions League
18:16 Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας
18:09 Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»
18:07 Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
18:00 Πάτρα: Ωρα να μάθουμε για τις γωνιές ανακύκλωσης – Έρχεται μεγάλη καμπάνια από τον Δήμο
17:53 Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα
17:46 Στο Τοπικό Συμβούλιο Μονοδενδρίου ο Πέτρος Ψωμάς
17:42 Ερχεται η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;»
17:39 Λονδίνο: Δυο Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν έξω από συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Μεσσηνία: Εξετάζεται αν αυτοκτόνησε ο 44χρονος
17:24 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων
17:17 Ντε Λάιεν: «Η Ευρώπη χάνει κάθε μέρα 500 εκ. ευρώ με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή»
17:10 Η πυγμάχος της ΠΓΕ Παναγιώτα Πετρίτση ξεχώρισε στην Σερβία
17:02 Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό
17:01 Πάτρα: Φωτιά πίσω από το «Νοσημάτων Θώρακος» – Ισχυρή δύναμη ελέγχει την κατάσταση
16:54 Έρχεται αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων – Στο τραπέζι έως και 350 ευρώ
16:54 Πάτρα: Η Αναστασία Ντοντή φέρνει το «ΦυτολόγιοΝ» στο Hoya μέσα σε έναν ζωντανό πράσινο κόσμο
16:46 Γεωργιάδης: «Καμία υπερεργασία» για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες
16:40 Πάτρα: Ο «γυμνός οφθαλμός» φέρνει στο Λιθογραφείον 22 ταινίες από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
16:38 Μπαρτζώκας: Εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ