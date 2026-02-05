Ισπανία–Πορτογαλία: Φονική κακοκαιρία με πλημμύρες και αγνοούμενους – Συναγερμός για νέες καταιγίδες

Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία, με εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες να καταγράφονται σε πολλές περιοχές. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους και οικισμούς σε λίμνες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα στην περιφέρεια Αλεντέχο. Την ίδια ώρα στην Ισπανία, στην περιοχή της Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από ποτάμι, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ επιχειρούσε να σώσει τον σκύλο της. Το ζώο εντοπίστηκε, όμως οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.

Η καταιγίδα «Λεονάρντο», η οποία πλήττει αυτή τη στιγμή την Ιβηρική Χερσόνησο, αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν σημειωθεί τον φετινό χειμώνα, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές σε κατοικίες και υποδομές και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

More scenes of flooding from Grazalema, Spain ⚠️ 🇪🇸 pic.twitter.com/fRsT4xncqQ — Climate Observer (@ObserverClimate) February 4, 2026

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης, μόνο οι ζημιές από προηγούμενη καταιγίδα ενδέχεται να ξεπεράσουν τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν σπίτια και επιχειρήσεις με σακιά άμμου, ενώ δρόμοι, καταστήματα και υπαίθριοι χώροι πλημμύρισαν.

Major flooding in San Martin del Tesorillo in the province of Cádiz, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/NTunnceDDn — Disaster News (@Top_Disaster) February 5, 2026

Παράλληλα, στην Ανδαλουσία οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, καθώς αρκετοί ποταμοί και φράγματα βρίσκονται σε κρίσιμο επίπεδο. Η πορτογαλική Πολιτική Προστασία έχει ήδη καταγράψει δεκάδες περιστατικά που σχετίζονται με τα ακραία φαινόμενα.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα για περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



