Ισπανία–Πορτογαλία: Φονική κακοκαιρία με πλημμύρες και αγνοούμενους – Συναγερμός για νέες καταιγίδες

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ιβηρική Χερσόνησο, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές και ανθρώπινες απώλειες. Οι αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες.

Ισπανία–Πορτογαλία: Φονική κακοκαιρία με πλημμύρες και αγνοούμενους – Συναγερμός για νέες καταιγίδες
05 Φεβ. 2026 13:27
Pelop News

Ισχυρή κακοκαιρία σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία, με εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές ζημιές και ανθρώπινες απώλειες να καταγράφονται σε πολλές περιοχές. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους και οικισμούς σε λίμνες, ενώ οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα στην περιφέρεια Αλεντέχο. Την ίδια ώρα στην Ισπανία, στην περιοχή της Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από ποτάμι, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ επιχειρούσε να σώσει τον σκύλο της. Το ζώο εντοπίστηκε, όμως οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.

Η καταιγίδα «Λεονάρντο», η οποία πλήττει αυτή τη στιγμή την Ιβηρική Χερσόνησο, αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν σημειωθεί τον φετινό χειμώνα, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές σε κατοικίες και υποδομές και σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της πορτογαλικής κυβέρνησης, μόνο οι ζημιές από προηγούμενη καταιγίδα ενδέχεται να ξεπεράσουν τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πολλές περιοχές της νότιας Πορτογαλίας κάτοικοι προσπάθησαν να προστατεύσουν σπίτια και επιχειρήσεις με σακιά άμμου, ενώ δρόμοι, καταστήματα και υπαίθριοι χώροι πλημμύρισαν.

Παράλληλα, στην Ανδαλουσία οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, καθώς αρκετοί ποταμοί και φράγματα βρίσκονται σε κρίσιμο επίπεδο. Η πορτογαλική Πολιτική Προστασία έχει ήδη καταγράψει δεκάδες περιστατικά που σχετίζονται με τα ακραία φαινόμενα.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία σε υψηλά επίπεδα για περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:32 Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Καμπανάκι για τη δραματική υποστελέχωση στην Αιγιαλεία
15:26 Πάτρα: Πρόστιμα σε τέσσερα καταστήματα για τα πεταμένα κοτόπουλα δίπλα από κάδο
15:16 Παναγόπουλος: «Δεν έχω να κρύψω και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε» – Τι λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ
15:08 Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
15:00 Πάτρα: Ρίχνει «γέφυρες» συνεργασίας με την Ερμού ο κ. Μάστακας
15:00 Πιερρακάκης για χρέος: «Δεν θα το φορτώσουμε στην επόμενη γενιά» – Τα οφέλη από την πρόωρη αποπληρωμή
14:57 Η γάτα στο Μαξίμου: Ο Μητσοτάκης παρουσίασε την «Κλειώ» με βίντεο στα social
14:53 Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά
14:52 Υπόθεση κατασκοπείας: Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς – Σε κομβική θέση με πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία
14:45 Ηλεία: Εξιχνιάστηκαν ακόμη τρεις κλοπές σε οικίες με δράστη 18χρονο
14:45 ΚΚΕ για Παναγόπουλο: Σφοδρή επίθεση για τη ΓΣΕΕ με φόντο την έρευνα για ξέπλυμα και υπεξαίρεση
14:37 Δυτική Μάνη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές από την κακοκαιρία
14:30 Συμφωνία Τουρκίας – Chevron για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου
14:27 Αχαρνές: Κύκλωμα ναρκωτικών με «παρατηρητήριο» καμερών – Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται τρίτος
14:19 Ηλεία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές με παράνομο όφελος άνω των 280.000 ευρώ
14:18 Μαρινάκης απαντά σε Σαμαρά: «Χωρίς μέτρο δεν υπάρχει αξιοπιστία» – Σχόλιο και για Καραμανλή
14:15 Περσικός Κόλπος: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δύο τάνκερ με πάνω από 1 εκατ. λίτρα λαθραίο ντίζελ
14:12 Κακοκαιρία στην Αττική: Ισχυρές βροχές στην Αθήνα – Προειδοποιήσεις για καταιγίδες και λασποβροχές
14:08 Βρυξέλλες: Εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελληνική Γλώσσα με πρωτοβουλία Μελέτη
14:00 Το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Πάππου στην «Π»: «Μην αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις…»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ