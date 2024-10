Ισραήλ: Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα με 50 φορτηγά ΦΩΤΟ

Μια ημέρα μετά το «τελεσίγραφο» των ΗΠΑ δεκάδες φορτηγά των IDF έπιασαν δουλειά.

Ο Λευκός Οίκος έστειλε χθες (15.10.2024) επιστολή προς το Ισραήλ και του ζήτησε ευθέως να δώσει ξεκάθαρη λύση στο πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκληθεί στην Λωρίδα της Γάζας, ειδάλλως θα υπάρξουν προβλήματα στις πωλήσεις όπλων.

Η απειλή λοιπόν για πιθανό εμπάργκο όπλων «έπιασε τόπο» και το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα (16.10.2024) επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στέλνοντας 50 φορτηγά γεμάτα με προμήθειες.

Η αρμόδια υπηρεσία του ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, που επιβλέπει την δραστηριότητα στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα, ανέφερε ότι «50 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού, ιατρικών προμηθειών και σχετικού εξοπλισμού που προήλθαν από την Ιορδανία, μεταφέρθηκαν σήμερα στη βόρεια Γάζα, ως μέρος της δέσμευσής μας να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το newsit, το Ισραήλ τονίζει ότι «θα συνεχίσει να διευκολύνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα». Υπενθυμίζεται ότι στο «τελεσίγραφό» τους, οι ΗΠΑ επισημαίνουν ότι το Ισραήλ έχει 30 μέρες για να διορθώσει την κατάσταση που επικρατεί στην Γάζα ειδάλλως θα υπάρχουν συνέπειες που θα επηρεάσουν την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ, με άλλα λόγια την επιβολή ενός εμπάργκο όπλων.

50 trucks carrying humanitarian aid—including food, water, medical supplies, and shelter equipment provided by Jordan—were transferred today to northern Gaza through the Allenby Bridge Crossing and the Erez West Crossing as part of the commitment to deliver humanitarian aid to… pic.twitter.com/X2p0FdaTWs

