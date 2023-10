Ισραήλ: Επίθεση του Τελ Αβίβ σε Συρία και Λίβανο – Νέα συνεδρίαση σήμερα του ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, με ιδιαίτερη έμφαση στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις φαίνεται να επιχειρούν να προελάσουν.

«Σημαντικές ζημιές» έχουν αναφερθεί στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Γάζα, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις σε κοντινούς στόχους. Εκεί έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι.

Συνεχίζεται η ένταση στη Δ. Όχθη με επιδρομές των ισραηλινών δυνάμεων και επιθέσεις εποίκων, με τον επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet να δηλώνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει «έκρηξη» βίας.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ σε Συρία και Λίβανο τα ξημερώματα εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Συνεδριάζει σήμερα εκ νέου το ΣΑ του ΟΗΕ, καθώς η απόφαση της ΓΣ για ανθρωπιστική εκεχειρία έπεσε στο κενό.

Πυραυλικό κτύπημα δέχθηκαν εγκαταστάσεις δίπλα στο νοσοκομείο Αλ Κουντς στη Γάζα.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε καταυλισμό άστεγων Παλαιστινίων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αναφορές, αγγίζουν σε αριθμό τους 14.000.

lsraeli warplanes intentionally hit the vicinity of al-Quds Hospital in Gaza to force Palestinians to evacuate. The hospital, which is currently home to hundreds of casualties and displaced persons, has been severely damaged during the attack. pic.twitter.com/S0lUCfXgJV

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 29, 2023