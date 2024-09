Ισραήλ: Νέο κύμα επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αφού νωρίτερα είχε ανακοινώσει επιδρομές κατά χιλιάδων εκτοξευτών πυραύλων και άλλων στόχων της ισλαμιστικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτήν την στιγμή στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο», αναφέρεται στην τελευταία ανακοίνωση του στρατού.

Israeli warplanes launch a series of airstrikes near Litani River in southern Lebanon. pic.twitter.com/zRJ0Lec3uf

Προηγουμένως, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μετά από στοχευμένη αεροπορική επιδρομή του σε συγκρότημα κατοικιών σκοτώθηκε ο επικεφαλής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, Ιμπραήμ Ακίλ. Το θάνατό του επιβεβαίωσε και η Χεζμπολάχ, που έκανε λόγο για 16 συνολικά νεκρούς μαχητές της, ανάμεσά τους και ο ανώτατος διοικητής της Αχμέτ Γουάχμπι.

Hezbollah’s military chain of command has been almost completely dismantled after a dozen significant terrorists including Ibrahim Aqil were eliminated yesterday.

We will continue operating against any terrorist organization that poses a threat to our civilians on all fronts. pic.twitter.com/F2Ewyx4WdL

— Israel Defense Forces (@IDF) September 21, 2024