Ισραήλ: Σφραγίστηκε το σπίτι του 21χρονου που σκότωσε στη συναγωγή 7 ανθρώπους

Σφραγίστηκε σήμερα Κυριακή 29 Ιανουαρίου από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ, το σπίτι του ενόπλου από την Παλαιστίνη που εξαπέλυσε επίθεση και σκότωσε 7 ανθρώπους έξω από μια συναγωγή στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ το βράδυ της Παρασκευής.

Πρόκειται για μια από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Ισραήλ εδώ και χρόνια. Ο 21χρονος ένοπλος έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον των ανθρώπων που έβγαιναν από τη συναγωγή μετά την προσευχή.

Το σπίτι του δράστη βρίσκεται στην συνοικία Α-Τουρ στα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπου κατοικούν κυρίως Άραβες. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι που φέρονται να σχετίζονται με τον 21χρονο Παλαιστίνιο, μεταξύ των οποίων συγγενείς και γείτονες, έχουν συλληφθεί από τις Αρχές του Ισραήλ και ανακρίνονται.

🔖🇮🇱Funeral of victim of Jerusalem's synagogue attack: Israeli mourners take part in the funeral of Raphael Ben Eliyahu, one of the seven victims of Jerusalem's synagogue attack. pic.twitter.com/IXeo003Aeq

