Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί

Σε νέα φάση σφοδρής έντασης περνά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι μέσα σε δύο ημέρες έπληξε περίπου 40 εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας οπλικών συστημάτων στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονταν μονάδα συναρμολόγησης πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, εγκατάσταση κατασκευής εξαρτημάτων για αντιαρματικούς και μικρούς αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς και υποδομή που σχετίζεται με κινητήρες βαλλιστικών πυραύλων.

Η ανακοίνωση αυτή αποτυπώνει το εύρος της ισραηλινής επιχείρησης στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα κατά στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο ενός πολέμου που διαρκεί πλέον περισσότερο από έναν μήνα.

Την ίδια ώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε και επίσημα τον θάνατο του Αλιρεζά Τανγκσιρί, διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα, ο Τανγκσιρί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί, λίγες ημέρες μετά τον ισραηλινό ισχυρισμό ότι είχε σκοτωθεί σε στοχευμένο πλήγμα.

#BREAKING: During the latest Iranian ballistic missile salvo a direct impact occurred at an oil refinery in #Haifa, Israel. Smoke can be seen rising from the site. This is a massive escalation in the war. Bazan’s Haifa refinery is Israel’s largest refinery and a critical energy… pic.twitter.com/ROXI5XoN6O — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 19, 2026

Ο Τανγκσιρί ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ιρανικού στρατιωτικού μηχανισμού και η επιβεβαίωση του θανάτου του προσθέτει ακόμη ένα βαρύ στοιχείο στην αλυσίδα των απωλειών υψηλόβαθμων στελεχών. Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει ήδη από τις 26 Μαρτίου πως ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματικούς σε επιχείρηση ακριβείας.

Παράλληλα, το μέτωπο παραμένει ανοιχτό και στον Λίβανο. Το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις κατά στόχων που αποδίδει στη Χεζμπολάχ, ενώ οι στρατιωτικές κινήσεις του έχουν επεκταθεί περαιτέρω στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και αναφορές για πλήγμα σε χώρο που συνδέεται με ασθενοφόρα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν μεταμφιεσμένοι ως διασώστες, ισχυρισμό που η λιβανική πλευρά απορρίπτει.

Another Israeli attack on an ambulance centre in Hanaway, s-east of Tyre, southern Lebanon. An Israeli military spokesperson claims Hezbollah militants are ‘disguising themselves’ as first responders in order to transport weapons. Leb Govt has angrily denied this and said there’s… pic.twitter.com/69Slit29Gj — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) March 30, 2026

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η σύγκρουση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά ολοένα ευρύτερο γεωγραφικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα, με ταυτόχρονες επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, νέες απώλειες στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία της Τεχεράνης και αυξημένο κίνδυνο για ακόμη μεγαλύτερη περιφερειακή ανάφλεξη.

