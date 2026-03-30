Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να ανακοινώνει μαζικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης και το Ιράν να επιβεβαιώνει τον θάνατο του διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσιρί. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις επεκτείνονται και στον Λίβανο, ενώ το πολεμικό μέτωπο παραμένει ανοιχτό σε πολλά επίπεδα.

Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
30 Μαρ. 2026 13:04
Σε νέα φάση σφοδρής έντασης περνά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι μέσα σε δύο ημέρες έπληξε περίπου 40 εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας οπλικών συστημάτων στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνονταν μονάδα συναρμολόγησης πυραύλων εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, εγκατάσταση κατασκευής εξαρτημάτων για αντιαρματικούς και μικρούς αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς και υποδομή που σχετίζεται με κινητήρες βαλλιστικών πυραύλων.

Η ανακοίνωση αυτή αποτυπώνει το εύρος της ισραηλινής επιχείρησης στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι το Ισραήλ έχει εντείνει τα πλήγματα κατά στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο ενός πολέμου που διαρκεί πλέον περισσότερο από έναν μήνα.

Την ίδια ώρα, το Ιράν επιβεβαίωσε και επίσημα τον θάνατο του Αλιρεζά Τανγκσιρί, διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα, ο Τανγκσιρί υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί, λίγες ημέρες μετά τον ισραηλινό ισχυρισμό ότι είχε σκοτωθεί σε στοχευμένο πλήγμα.

Ο Τανγκσιρί ήταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του ιρανικού στρατιωτικού μηχανισμού και η επιβεβαίωση του θανάτου του προσθέτει ακόμη ένα βαρύ στοιχείο στην αλυσίδα των απωλειών υψηλόβαθμων στελεχών. Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε δηλώσει ήδη από τις 26 Μαρτίου πως ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματικούς σε επιχείρηση ακριβείας.

Παράλληλα, το μέτωπο παραμένει ανοιχτό και στον Λίβανο. Το Ισραήλ συνεχίζει επιχειρήσεις κατά στόχων που αποδίδει στη Χεζμπολάχ, ενώ οι στρατιωτικές κινήσεις του έχουν επεκταθεί περαιτέρω στο νότιο τμήμα της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και αναφορές για πλήγμα σε χώρο που συνδέεται με ασθενοφόρα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχειρούσαν μεταμφιεσμένοι ως διασώστες, ισχυρισμό που η λιβανική πλευρά απορρίπτει.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι η σύγκρουση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά ολοένα ευρύτερο γεωγραφικό και επιχειρησιακό αποτύπωμα, με ταυτόχρονες επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο, νέες απώλειες στην ανώτατη στρατιωτική ιεραρχία της Τεχεράνης και αυξημένο κίνδυνο για ακόμη μεγαλύτερη περιφερειακή ανάφλεξη.

