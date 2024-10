Ισραήλ: Συνέλαβε χειρούργο από τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» σε νοσοκομείο της Γάζας

Η διεθνής ιατρική και ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε ένας από τους γιατρούς της συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ο γιατρός εργάζεται σε νοσοκομείο της βόρειας Γάζας.

O Μοχάμεντ Ομπέιντ, ένας ορθοπαιδικός χειρουργός που εργάζεται στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα, συνελήφθη στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στις εγκαταστάσεις του στις 26 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε, σύμφωνα με το protothema, η οργάνωση.

On 22 Oct, #MSF orthopaedic surgeon, Dr Mohammed Obeid, shared his testimony about what he was experiencing as he sheltered in Kamal Adwan hospital, north #Gaza. Since this was recorded, we have lost contact with him. We are urgently seeking information about his whereabouts. pic.twitter.com/g9RCzpJmhu

— MSF Australia and MSF New Zealand (@MSFAustralia) October 28, 2024