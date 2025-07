Κίεβο: Νέα νύχτα κόλασης με εκρήξεις και τραυματίες

Σταματημό δεν έχουν οι πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με την Ρωσία να σφυροκοπά άλλη μία φορά το Κίεβο των τριών εκατομμυρίων κατοίκων, σε μια ολονύκτια επίθεση με drones, τραυματίζοντας τουλάχιστον 23 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές και πυρκαγιές σε κτίρια και οχήματα σε όλη την πόλη.

Οι αντιαεροπορικοί συναγερμοί διήρκησαν περισσότερο από οκτώ ώρες μέσα τη νύκτα, με επιθέσεις κατά κύματα και τη Ρωσία να εξαπολύει συνολικά 539 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 11 πυραύλους με στόχο το ουκρανικό έδαφος, ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

«Ο κύριος στόχος των πληγμάτων ήταν η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η πόλη του Κιέβου!», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram, υπογραμμίζονταςπως κατέστρεψε 478 από τα αεροπορικά όπλα.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2025