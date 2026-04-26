Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιθέσεις κατά στόχων στο Λίβανο

Συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, παρά τις συζητήσεις για εκεχειρία, καθώς το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.

