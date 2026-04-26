Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιθέσεις κατά στόχων στο Λίβανο

26 Απρ. 2026 17:30
Συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, παρά τις συζητήσεις για εκεχειρία, καθώς το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφού εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βορείως του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

«Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ», ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Τσερνόμπιλ: Η κληρονομιά της ραδιενέργειας &#8211; Πέντε μύθοι και η αντίδραση των Ελλήνων

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία ετέθη σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.

20:19 Γαλλία: Θρίλερ με Έλληνα σωματοφύλακα στο Παρίσι
20:10 Σπουδαία απόδραση για τις γυναίκες του Ατρόμητου
20:00 Πάτρα: Οι μαθητες του 12ου Δημοτικού Σχολείου πήγαν στον…κήπο και έστειλαν μήνυμα
19:53 Ουάσιγκτον : Σοκάρει το μανιφέστο του δράστη, δείτε τι έγραψε
19:43 Χάλκινο μετάλλιο οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
19:37 Ικαρία: Άνδρας χωρίς τις εθίσεις του σε δύσβατο σημείο
19:28 «Ασημένιος» ο Ν. Μπαλαούρας της Εκρηξης Πατρών
19:18 Τραμπ: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει γρήγορα, αν θέλει το Ιράν ας πάρει τηλέφωνο»
19:07 Η ΑΕ Βαρθολομιού τίναξε τη μπάνκα, 2-2 με Γαργαλιάνους κι όλα γίνονται! – Βίντεο
19:00 Ιράν: Στο Πακιστάν ο Αραγτσί για νέες επαφές
18:50 Το υδροπλάνο προσγειώθηκε ξαφνικά στην Αμφιλοχία
18:41 Πού μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσληψη χωρίς πτυχίο
18:33 Ετοιμος να πανηγυρίσει την άνοδο ο Ατρόμητος
18:28 Νέα νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μαδρίτη
18:19 Λευκός Οίκος: «Δεν συνεργάζεται ο δράστης», οπλισμένος σαν «αστακός»
18:10 Πρόκριση στην τελική φάση για τους Εφηβους του ΝΟΠ
18:00 Πλήγμα στον Τουρισμό της Αχαΐας λόγω πολέμου, φέτος μόνο το 30% των κρατήσεων
17:50 Οι θρύλοι από το λαγκάδι στο Καπελέτο
17:40 Κοινωνικός Τουρισμός: Μέχρι Δευτέρα βράδυ η τελική προθεσμία
17:30 Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν επιθέσεις κατά στόχων στο Λίβανο
