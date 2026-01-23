Ιστορικές τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι: Το εδαφικό στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης

Ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι οι πρώτες δημόσια γνωστές τριμερείς συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας από το 2022, με το εδαφικό ζήτημα να αποτελεί τον βασικό άξονα των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

23 Ιαν. 2026 14:23
Pelop News

Στο Άμπου Ντάμπι ξεκίνησαν την Παρασκευή οι συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ρωσίας, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια γνωστή τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και των τριών πλευρών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο πλαίσιο εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το εδαφικό ζήτημα στην Ουκρανία, το οποίο παραμένει ο βασικός παράγοντας σύγκρουσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι πραγματοποιούνται στον απόηχο της πολύωρης συνάντησης που είχαν το βράδυ της Πέμπτης στη Μόσχα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Τραμπ «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και ειλικρινείς», προειδοποιώντας ωστόσο ότι χωρίς επίλυση του εδαφικού ζητήματος δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη διευθέτηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της στο πεδίο της μάχης μέχρι να υπάρξει συμφωνία.

Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες είναι ο αρχηγός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχος Ιγκόρ Ολέγκοβιτς Κοστιούκοφ, ενώ από ουκρανικής πλευράς συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ.

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στη Μόσχα, ο Στιβ Γουίτκοφ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί σε ένα βασικό ζήτημα, εκτιμώντας ότι είναι επιλύσιμο. Ευρωπαίος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το επίμαχο θέμα αφορά το εδαφικό, το οποίο παραμένει το κεντρικό εμπόδιο για την επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

