Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή

Δεν ξεχνιέται εύκολα η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή από την Κόρινθο και γενικότερα η εικόνα των «κοκκινόμαυρων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που δέχθηκε τέσσερα γκολ στο γήπεδό της σε αγώνα πρωταθλήματος, ήταν την περίοδο 2015-2016 από τον Πανελευσινιακό (1-4) για το πρωτάθλημα της Super League 2.

Tότε ήταν επίσης μια τραγική σεζόν, είχε κατέβει με 13 παίκτες και στο τέλος γνώρισε τον απόλυτο εξευτελισμό σε αγωνιστικό επίπεδο. Μετά, θα πρέπει να πάμε πίσω στην περίοδο 1997-1998 (Α’ Εθνική) όταν είχε χάσει 4-0 από τον Πανηλειακό.

Ούτε οι μεγάλες ομάδες δεν μπορούσαν να βάλουν τέσσερα γκολ στην Παναχαϊκή στο γήπεδό της σε όποια κατάσταση κι αν ήταν, και τα έβαλε η Κόρινθος.

