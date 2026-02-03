Ιστορικό ρεκόρ στις ΗΠΑ, δείτε πόσο ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής

Στις ΗΠΑ το προσδόκιμο ζωής ανέβηκε το 2024 στα 79 έτη, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό και επιστρέφοντας ουσιαστικά στα προ-πανδημίας επίπεδα, όπως δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας (NCHS) των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Όπως σημείωσε ο Robert Anderson του NCHS, σύμφωνα με το Euronews, η εικόνα είναι «σχεδόν εξ ολοκλήρου θετική»: η άνοδος δεν αποδίδεται μόνο στην αποκλιμάκωση της COVID-19, αλλά και στη συνολικότερη μείωση της θνησιμότητας από τις βασικές αιτίες θανάτου. Το 2024 καταγράφηκαν περίπου 3,07 εκατ. θάνατοι στις ΗΠΑ – σχεδόν 18.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2023 – ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας υποχώρησαν σε όλες τις φυλετικές και εθνοτικές ομάδες, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Η πανδημία είχε «ρίξει» το προσδόκιμο ζωής το 2021 σε λίγο κάτω από τα 76,5 έτη, μετά από περισσότερους από 1,2 εκατ. θανάτους που αποδόθηκαν στην COVID-19. Από τότε ξεκίνησε σταδιακή ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε το 2024: η COVID-19, που πριν λίγα χρόνια είχε βρεθεί στις πρώτες θέσεις των αιτιών θανάτου, πλέον «βγήκε» από την πρώτη δεκάδα.

Παράλληλα, η καρδιοπάθεια παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, αλλά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μειώθηκε το αντίστοιχο ποσοστό θνησιμότητας, κατά περίπου 3%. Η Δρ. Sadiya Khan (Northwestern University) αποδίδει τη βελτίωση σε έναν συνδυασμό παραγόντων: πρόοδο στις θεραπείες, καλύτερη κλινική διαχείριση των ασθενών και εξελίξεις που επηρεάζουν συνολικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως η αντιμετώπιση του βάρους.

Τη μεγαλύτερη πτώση εμφάνισαν οι θάνατοι από «ακούσια τραύματα», κατηγορία που περιλαμβάνει και τις υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών: μειώθηκαν πάνω από 14% το 2024. Ο ερευνητής Andrew Stokes (Boston University) επισήμανε ότι τα δεδομένα δείχνουν όχι μόνο μια πλήρη αναστροφή του «σοκ» της πανδημίας, αλλά και μια πιο σταθερή βελτίωση στο μέτωπο της κρίσης των υπερβολικών δόσεων.

Ωστόσο, «υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν». Με την υποχώρηση της COVID-19 από τη δεκάδα των αιτιών θανάτου, οι αυτοκτονίες πέρασαν στην ομάδα, παρότι το 2024 καταγράφηκε μείωση και σε αυτές (όπως και στις ανθρωποκτονίες).

Για το 2025, τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, όμως τα προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν περίπου 3,05 εκατ. θανάτους. Ο Anderson εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, καθώς ενσωματώνονται περισσότερα πιστοποιητικά, αλλά περιμένει ότι το έτος θα κλείσει με έστω μικρή περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με το 2024.

Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υπολείπονται πολλών άλλων χωρών. Ενδεικτικά, στην ΕΕ το προσδόκιμο ζωής εκτιμάται στα 81,7 έτη (προκαταρκτικά στοιχεία για το 2024).

