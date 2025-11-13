Ιταλία: Φρικτό έγκλημα με 55χρονη Ουκρανή, σκότωσε το παιδί της!

Μετά τη δολοφονία του 9χρονου που ήταν μαθητής Δ Δημοτικού η 55χρονη, η οποία φαίνεται ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί και νοσηλεύεται φρουρούμενη.

13 Νοέ. 2025 11:55
Pelop News

Συναγερμός στη γειτονική Ιταλία, καθώς το Τριέστε αναστάτωσε άγριο έγκλημα με δράστη μια 55χρονη γυναίκα από την Ουκρανία και θύμα τον 9χρονο γιο της σημειώθηκε στην Μούγκια στο Τριέστε της Ιταλίας.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού που είχε πάρει διαζύγιο από την 55χρονη Ολένα Στάσιουκ, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραδώσει το παιδί.

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν το παιδί νεκρό και την γυναίκα σε σοκ. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης το παιδί ήταν νεκρό για ώρες με τη μητέρα του να το σκοτώνει κόβοντας τον λαιμό του με μαχαίρι.

Το παιδί είχε επισκεφθεί τη μητέρα του το απόγευμα της Τετάρτης στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης που είχε δώσει την επιμέλεια στον 58χρονο πατέρα από το Τριέστε.

Η 55χρονη θα έπρεπε να παραδώσει το παιδί στις 9 το βράδυ της Τετάρτης αλλά αυτό δεν συνέβη με τον πατέρα να ενημερώνει τις αρχές μια ώρα αργότερα.

