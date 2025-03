Ιταλία: Πλημμύρες και εκκενώσεις σε Τοσκάνη και Εμίλια-Ρομάνια από τη σφοδρή κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Τοσκάνη και την Αιμίλια-Ρομάνια από την Παρασκευή, με αρκετούς ποταμούς στις δύο περιοχές να ξεπερνούν τα όρια συναγερμού. Στην Τοσκάνη, πολλές πόλεις, μεταξύ αυτών και η Φλωρεντία, κράτησαν τα σχολεία κλειστά λόγω της πορτοκαλί προειδοποίησης για την κακοκαιρία.

Οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την περιοχή του Μουτζέλο, βόρεια της Φλωρεντίας, να πλήττεται περισσότερο. Ο κυβερνήτης της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζιάνι, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι οι ποταμοί είχαν ξεπεράσει το «επίπεδο συναγερμού 1», με τον Άρνο στη Φλωρεντία και τις γύρω πόλεις όπως το Μπάνιο α Ρίπολι, η Λάστρα α Σίνια και το Μοντελούπο να βρίσκονται πάνω από το όριο συναγερμού.

Ταυτόχρονα, στο Σέστο Φιορεντίνο της Φλωρεντίας, δρόμοι πλημμύρισαν λόγω της υπερχείλισης ρέματος στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

#Maltempo #Firenze, decine di richieste di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco del capoluogo toscano, soprattutto per allagamenti e autisti in difficoltà. Maggiori criticità a Sesto Fiorentino per l’esondazione del torrente Rimaggio [#14marzo 11:15] pic.twitter.com/FK2Y6s9bjC

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 14, 2025