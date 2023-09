Ιταλία: Προσπάθειες αποσυμφόρησης της Λαμπεντούζα – 3.800 οι μετανάστες σήμερα – ΒΙΝΤΕΟ

Την αποσυμφόρηση του κέντρου υποδοχής αλλοδαπών στη Λαμπεντούζα ξεκίνησαν οι ιταλικές αρχές, μεταφέροντας στην ηπειρωτική χώρα χιλιάδες ανθρώπους που κατέφθασαν με μικρά, μη αξιόπλοα σκάφη, στο νοτιότερο νησί της γειτονικής χώρας.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στη Λαμπεντούζα ανέρχονται σήμερα συνολικά σε 3.800, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση μεταφοράς των αφιχθέντων, με πλοία που ναύλωσε η ιταλική κυβέρνηση, στην Σικελία και από εκεί σε κέντρα παραμονής που βρίσκονται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομαρχίας του Ακράγαντα, μέχρι σήμερα το βράδυ είναι πιθανό να έχουν μεταφερθεί στην Σικελία περίπου άλλοι 2.000 άνθρωποι.

Ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που έφτασε το τελευταίο 48ωρο στην Ιταλία δια θαλάσσης από τη Βόρεια Αφρική, δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης της Ρώμης ασκώντας περαιτέρω πίεση στην πρωθυπουργό της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είχε υποσχεθεί αυστηρότερους ελέγχους.

Την ίδια ώρα, μέλη του ιταλικού κυβερνητικού συνασπισμού κατηγορούν τις Βρυξέλλες ότι δεν προσφέρει αρκετή υποστήριξη τόσο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένωσης που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος από τη μετανάστευση.

The situation in Lampedusa is always completely out of control. Today more 1000 African invaders in 30 boats from Tunisia invaded us. A real unprecedented apocalypse https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/KUtsUBfEAX

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, πριν την άφιξη σχεδόν 7.000 από τη Βόρεια Αφρική, ήδη στη Λαμπεντούζα υπήρχαν 4.200 μετανάστες.

Εάν σκεφθεί κανείς ότι μόνο χθες έφθασαν στο ιταλικό νησί 6.800 μετανάστες με 120 σκάφη που ξεκίνησαν από την Τυνησία, τότε μπορεί κανείς να πάρει μία γεύση από την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Εμπορικά πορθμεία και ιταλικά στρατιωτικά σκάφη μεταφέρουν μετανάστες από τη Λαμπεντούζα στην ηπειρωτική Ιταλία», όπως αναφέρει το πρακτορείο Associated Press.

There are now more African invaders on the Italian island of Lampedusa than legal residents. The Italian government will not be sending them home, of course. They will be coming to a town near you and be living at your expense. pic.twitter.com/37rJtxPl1L

— Way of the World (@wayotworld) September 15, 2023