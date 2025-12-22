Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Σύμφωνα με την AGCM, η Apple «παραβίασε» τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών.

Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
22 Δεκ. 2025 16:16
Pelop News

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας (AGCM) επέβαλε σήμερα (22/12) στην Apple πρόστιμο άνω των 98,6 εκατ. ευρώ για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης», με την αμερικανική εταιρεία να δηλώνει ότι προτίθεται να προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης αυτής.

Σύμφωνα με την AGCM, η Apple «παραβίασε» τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην αγορά προγραμματιστών εφαρμογών.

«Σε αυτήν την αγορά, η Apple κατέχει απόλυτη δεσπόζουσα θέση μέσω του App Store της», τόνισε η ιταλική Αρχή.

Επίσης, σημειώνει ότι η αμερικανική εταιρεία επέβαλε υπερβολικά περιοριστικούς όρους – από πλευράς ανταγωνισμού – σε ό,τι αφορά τον σεβασμό του απορρήτου των χρηστών εφαρμογών.

Αυτοί οι όροι που επιβάλλονται από την Apple «είναι μονομερείς, βλάπτουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών εταίρων της Apple και είναι δυσανάλογοι προς τον στόχο της προστασίας του απορρήτου», ανακοίνωσε η AGCM.

Η Apple, από την πλευρά της, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι «διαφωνεί κάθετα με την απόφαση της ιταλικής Αρχής Ανταγωνισμού» και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει δικαστικά κατά της απόφασης.

Κανόνες προστασίας απορρήτου «ισχύουν εξίσου για όλους τους προγραμματιστές, συμπεριλαμβανομένης της Apple, και έχουν υιοθετηθεί από τους πελάτες μας και έχουν επαινεθεί από τους υποστηρικτές προστασίας του απορρήτου και από αρχές προστασίας δεδομένων παγκοσμίως», δήλωσε η εταιρεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ