Ιταλία: Σπίτια έτοιμα να πέσουν λόγω καθίζησης στην Σικελία

Eξαιτίας της κατολίσθησης έχει κλείσει ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν την πόλη αυτή των 30.000 κατοίκων με την υπόλοιπη Σικελία

27 Ιαν. 2026 11:01
Το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας τις περασμένες ημέρες, προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένη κατολίσθηση, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα.

Στην πόλη Νισέμι, οι Αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση. Οι υπεύθυνοι του δήμου δεν αποκλείουν, τις επόμενες ώρες, ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί.

Αρκετά σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της κατολίσθησης έχουν υποστεί ζημιές, λόγω της καθίζησης του εδάφους. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Eξαιτίας της κατολίσθησης έχει κλείσει ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν την πόλη αυτή των 30.000 κατοίκων με την υπόλοιπη Σικελία. Οι πολίτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προς το παρόν φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο του Νισέμι ή από συγγενείς και φίλους, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της περιοχής, Ρενάτο Σκιφάνι, εκτιμά ότι ο λογαριασμός των ζημιών ανέρχεται σε 740 εκατομμύρια ευρώ. Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν καθιζήσεις εδάφους, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μασιμιλιάνο Κόντι, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική». «Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται επειδή έχουν καταγραφεί περαιτέρω καταρρεύσεις», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι οι ακτές της Σικελίας επλήγησαν από την καταιγίδα Χάρι την περασμένη εβδομάδα, με βασικό χαρακτηριστικό τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες επιδείνωσαν την κατάσταση του εδάφους.

