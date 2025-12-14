Ιταλία: Το μήνυμα της Μελόνι για την Σοβιετική Ενωση

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε σε  σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας και, μιλώντας για το ουκρανικό

Τζόρτζια Μελόνι
14 Δεκ. 2025 19:33
Pelop News

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έκλεισε με ομιλία της, σήμερα στην Ρώμη, το φεστιβάλ του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας». Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αναφέρθηκε σε  σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας και, μιλώντας για το ουκρανικό, τόνισε: «από την πρώτη ημέρα σταθήκαμε στο πλευρό του ουκρανικού λαού, ο οποίος πολεμά τον νεοϊμπεριαλισμό σοβετικού χαρακτήρα. Διότι, εδώ, κανείς δεν νιώθει νοσταλγία για την Σοβιετική Ένωση, η οποία καταπάτησε την μισή Ευρώπη, για μισό αιώνα».

Αναφερόμενη στην διατλαντικές σχέσεις, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε: «αναθέσαμε την ασφάλειά μας, ως εργολαβία στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζοντας ότι η σημερινή ημέρα δεν θα έφτανε ποτέ. Προσποιούμενοι, κυρίως, ότι θα ήταν δωρεάν, αλλά δεν ήταν έτσι».

Μιλώντας για το ίδιο θέμα, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η ίδια έχει ταχθεί, εδώ και καιρό, υπέρ ενός ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ, «ίδιας ισχύος και αξιοπρέπειας με τον αμερικανικό και ικανό να συνομιλεί, με πλήρη δικαιώματα, μαζί με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη».

Η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας», τέλος, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας της από την συντηρητική συμμαχία της οποίας ηγείται και δήλωσε: «οι οίκοι αξιολόγησης αναθεωρούν προς το καλύτερο την κρίση τους για την Ιταλία, τοποθετώντας την εκεί που της αξίζει, δηλαδή στην Α κατηγορία. Κάτι που σημαίνει ότι τα ομόλογά μας γίνονται πιο ελκυστικά. Οι επενδύσεις 80 δισεκατομμυρίων ευρώ που φέραμε στην Ιταλία τα τρία αυτά χρόνια, χάρη στις συμφωνίες με άλλα έθνη, με μεγάλες επιχειρήσεις, σημαίνουν θέσεις εργασίας. Το σπρέντ, σήμερα βρίσκεται κατά δυο τρίτα χαμηλότερα, σε σχέση με όταν αναλάβαμε εμείς. Τα επιτόκια των ομολόγων του δημοσίου μας μειώνονται, κάτι που σημαίνει ότι εξοικονομούμε δισεκατομμύρια ευρώ, και είναι χρήματα που μπορούμε να επενδύσουμε για τις ανάγκες των Ιταλών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
20:04 Πυγμαχία: Διάκριση και 5η θέση για Πετρίτση και Ζουρνατζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα u17
19:58 Ο ΟΠΑΘΑ με… 8άδα στη Θεσσαλονίκη, ήττα από Ηρακλή
19:48 Απόδραση με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
19:39 Διακρίσεις για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στα Λιοφύλεια 2025
19:33 Ιταλία: Το μήνυμα της Μελόνι για την Σοβιετική Ενωση
19:29 Αδαμόπουλος για Ενωση: «Να συσπειρωθούμε…»
19:19 Τι είπε ο Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνει
19:09 Ηλεία: Τραγικό τέλος για τον Βασίλη από τα Κρέστενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ