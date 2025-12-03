Ιταλικό φρένο στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία

Ιταλικό φρένο στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία
03 Δεκ. 2025 16:12
Pelop News

«Πρόωρο» σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, θα ήταν για τη χώρα να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία, ειδικά υπό το φως των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Εάν καταλήξουμε σε συμφωνία και σταματήσουν οι μάχες, δεν θα χρειάζονται πλέον όπλα. Θα χρειαστούν και άλλα πράγματα, όπως εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος είναι επίσης αναπληρωτής πρωθυπουργός, σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (3.12.25).

Τα σχόλια αυτά αποτελούν το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι άλλαξε τη στρατηγική της για την Ουκρανία, αφότου εξάντλησε τα κεφάλαια και ξεπέρασε τις εντάσεις εντός του κυβερνώντος συνασπισμού. Ενώ η κυβέρνηση επιμένει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, είναι επίσης η πρώτη στην Ευρώπη που υπονοεί ρητά ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να εφοδιαστεί με πρόσθετα όπλα όσο διαπραγματεύεται μια κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μετά από κάποιο δισταγμό, η Ρώμη έδειξε ετοιμότητα τον Οκτώβριο να ενταχθεί στο λεγόμενο πρόγραμμα PURL του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε μετά τη μείωση των αποστολών όπλων στην Ουκρανία από την Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιτρέπει στους συμμάχους να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία.

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να επιτύχουν κάτι ουσιαστικό. Τα σχόλια του Ταγιάνι έρχονται σε αντίθεση με εκείνα του κύριου λόμπι άμυνας της Ευρώπης, του Συνδέσμου Αεροδιαστημικών, Ασφαλείας και Αμυντικών Βιομηχανιών της Ευρώπης, ο οποίος την Τρίτη προειδοποίησε ότι η ήπειρος θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει την αμυντική της παραγωγή παρά την προοπτική εκεχειρίας στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει επίσης δηλώσει ότι θα χρειαστεί επιπλέον 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. δολάρια) σε αποστολές PURL προκειμένου να αμυνθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Περίπου τα δύο τρίτα των συμμάχων του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε.

