«Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου

«Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ προπονητικού χαρακτήρα» δήλωσε ο Πέταρ Πέτροβιτς, συνεργάτης του Κώστα Ρουμελιώτη, μετά το σημερινό (20/9/2025) φιλικό της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας με τη Δάφνη Δαφνίου και πρόσθεσε:

Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο

«Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και είδαμε αυτά που θέλαμε, τα καλά και αυτά που πρέπει να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Άλλωστε για αυτό δουλεύουμε, για να βελτιωνόμαστε και κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά».

Επόμενο φιλικό της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις στα Κρύα Ιτεών. Αυτό το φιλικό θα είναι το πρώτο για την Ένωση στην περίοδο της προετοιμασίας στην έδρα της και το τελευταίο πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της National League 1 .

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



