«Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ», ο Πέτροβιτς για το φιλικό με τη Δάφνη Δαφνίου

Ο συνεργάτης του Κώστα Ρουμελιώτη για την πορεία της προετοιμασίας της Ένωσης και τη συνέχεια

20 Σεπ. 2025 21:07
Pelop News

«Ήταν ένα ακόμη δυνατό τεστ προπονητικού χαρακτήρα» δήλωσε ο Πέταρ Πέτροβιτς, συνεργάτης του Κώστα Ρουμελιώτη, μετά το σημερινό (20/9/2025) φιλικό της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας με τη Δάφνη Δαφνίου και πρόσθεσε:

Ομάδα από την Elite League η αντίπαλος του Απόλλωνα στο Κύπελλο

«Βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας και είδαμε αυτά που θέλαμε, τα καλά και αυτά που πρέπει να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Άλλωστε για αυτό δουλεύουμε, για να βελτιωνόμαστε και κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά».

Επόμενο φιλικό της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις στα Κρύα Ιτεών. Αυτό το φιλικό θα είναι το πρώτο για την Ένωση στην περίοδο της προετοιμασίας στην έδρα της και το τελευταίο πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της National League 1 .
