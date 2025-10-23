«Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα

Σοκάρουν τα νεότερα στοιχεία για τη δολοφονία της 54χρονης στα Τρίκαλα από τον ίδιο της τον γιο. Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ασφυκτικό θάνατο, ενώ οι μαρτυρίες από το περιβάλλον της γυναίκας σκιαγραφούν μια μητέρα που πάλευε να βοηθήσει το παιδί της.

23 Οκτ. 2025 14:06
Η 54χρονη γυναίκα βρήκε φριχτό θάνατο το βράδυ της Τρίτης (21/10), όταν ο 18χρονος γιος της την στραγγάλισε με πετσέτα ενώ εκείνη παρακολουθούσε τηλεόραση στο σπίτι της.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από πνευμονικό οίδημα και ασφυξία, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια του θύματος.

Ο 18χρονος φέρεται να παραδέχθηκε το έγκλημα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του «επειδή είχε σχέση με άλλους». Ισχυρίστηκε επίσης πως είχε δεχθεί bullying από συμμαθητές του λόγω του διαζυγίου των γονιών του.

Το φιλικό περιβάλλον της 54χρονης μιλά για μια μητέρα αξιοπρεπή και στοργική, που πάλευε να στηρίξει τα παιδιά της και αναζητούσε λύσεις με τη βοήθεια ειδικών.

«Ήταν μια σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, που πάσχιζε για τα παιδιά της. Ήξερε πως υπήρχαν προβλήματα, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί», δήλωσε φίλη της στο Mega.

Η ίδια φίλη αποκάλυψε πως η γυναίκα είχε απελπιστεί από την απόσταση που είχε δημιουργηθεί με τον γιο της: «Το παιδί είχε να την επισκεφθεί δύο χρόνια. Έλεγε συνέχεια “πρέπει να βρω τρόπο να τον βοηθήσω”. Έτρεχε σε ψυχολόγους, ζητούσε καθοδήγηση».

Ο 18χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Παρασκευή (24/10).
