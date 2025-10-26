Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Δεν κατάφεραν να αποφύγουν την τρίτη τους ήττα για φέτος στο παιχνίδι με τον Πορφύρα στο «Promitheas Park τα κορίτσια του Προμηθέα.

26 Οκτ. 2025 18:01
Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με τον Πορφύρα για την 3η αγωνιστική της Β΄ Υποκατηγορίας του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, καθώς έχασε στην Πάτρα με 63-41.
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Αποστολόπουλος. Τα 10λεπτα: 12-28, 20-38 (ημ.), 27-52, 41-63.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Δεληστάθη 6 (1), Κατσίνα 2, Σταθάτου 4, Σταμούλη 8 (1), Συρμακέτση 9 (2), Καλαμπαλίκη 5 (1), Παπαδοπούλου, Ζαχαροπούλου 3 (1), Κατσαντώνη 4.
ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Αράπης): Παπαδοπούλου 12 (4), Αναστασοπούλου 22, Θεοδώρου 10, Ευμορφοπούλου 13, Γκιολέκα 5 (1), Μπαλαμπάνη, Μπόγη, Υφαντή 1.

Την Κυριακή 2/11 (15.00) οι «Προμηθίνες» θα υποδεχθούν τους Δαναούς Αργους.
