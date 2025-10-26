Ηττα για τα κορίτσια του Προμηθέα

Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με τον Πορφύρα για την 3η αγωνιστική της Β΄ Υποκατηγορίας του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, καθώς έχασε στην Πάτρα με 63-41.

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Αποστολόπουλος. Τα 10λεπτα: 12-28, 20-38 (ημ.), 27-52, 41-63.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σκαλτσάς): Δεληστάθη 6 (1), Κατσίνα 2, Σταθάτου 4, Σταμούλη 8 (1), Συρμακέτση 9 (2), Καλαμπαλίκη 5 (1), Παπαδοπούλου, Ζαχαροπούλου 3 (1), Κατσαντώνη 4.

ΠΟΡΦΥΡΑΣ (Αράπης): Παπαδοπούλου 12 (4), Αναστασοπούλου 22, Θεοδώρου 10, Ευμορφοπούλου 13, Γκιολέκα 5 (1), Μπαλαμπάνη, Μπόγη, Υφαντή 1.

Την Κυριακή 2/11 (15.00) οι «Προμηθίνες» θα υποδεχθούν τους Δαναούς Αργους.

