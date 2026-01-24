Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι

Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
24 Ιαν. 2026 16:39
Την ευκαιρία να πάρει μια «καθαρή» νίκη έχασε η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλεων η οποία παρότι προηγήθηκε με 0-2 σετ, έχασε εκτός έδρας, με 3-2 σετ από το Παγκράτι, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και πήρε μόνο έναν βαθμό.

Κομβικό ρόλο  για το αποτέλεσμα έπαιξε και ο τραυματισμός του Βασιλάκου ο οποίος ξεκινησε στο αρχικό σχήμα, όμως λόγω ενοχλήσεων στη μέση πέρασε στον πάγκο και το Παγκράτι με αντεπίθεση διαρκείας πήρε τη νίκη με 3-2.

 

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός):Πατρινός, Βασιλάκος, Σαλαβασίδης, Φ. Δασκαλόπουλος, Μούρτζης, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασσκαλόπουλος (Κοντογεωργόπουλος, Ντόντης)

