Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!

Με 84-82 ηττήθηκε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό στο φινάλε του α’γύρου της National League 1 πληρώνοντας λάθη και αστοχία στις βολές έχοντας 17/32.

Εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με την Ένωση ο Αμερικανός Ράιαν Άλεν με 27 πόντους και 5/8 τρίποντα.

Διαιτητές: Ρίζος-Αλεξόπουλος Χρ.-Κονταξάκης

Δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 67-62, 76-76, 84-82 (παρ.)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Γεραμάνης 15 (2), Ιωάννου 15 (1), Καλογερογιάννης 2 , Καραΐσκος, Στάμελος 21 (2), Καραμαλέγκος 8 (1), Κυριλής 10 (2), Ρεκουνιώτης 2, Αναγνωστόπουλος 11, Κατσογιάννης.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Κ. Ρουμελιώτης): ΓκάτζοΣ 10 (2), Ζαχαρής, Καφέζας 3, Δ. Ρουμελιώτης 5, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής 13 (3), Άλεν 27 (5), Νιφόρας , Καρατζάς, Κογιώνης 11, Αδαμόπουλος 5 (1), Γκάτζιος.

