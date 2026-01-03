Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!

Με 84-82 στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό, εκπληκτικός στο ντεμπούτο του ο Άλεν

Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!
03 Ιαν. 2026 20:11
Pelop News

Με 84-82 ηττήθηκε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στην Ελευσίνα από τον Πανελευσινιακό στο φινάλε του α’γύρου της National League 1 πληρώνοντας λάθη και αστοχία στις βολές έχοντας 17/32.

Εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με την Ένωση ο Αμερικανός Ράιαν Άλεν με 27 πόντους και 5/8 τρίποντα.

Διαιτητές: Ρίζος-Αλεξόπουλος Χρ.-Κονταξάκης

Δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 67-62, 76-76, 84-82 (παρ.)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Γεραμάνης 15 (2), Ιωάννου 15 (1), Καλογερογιάννης 2 , Καραΐσκος, Στάμελος 21 (2), Καραμαλέγκος 8 (1), Κυριλής 10 (2), Ρεκουνιώτης 2, Αναγνωστόπουλος 11, Κατσογιάννης.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Κ. Ρουμελιώτης): ΓκάτζοΣ 10 (2), Ζαχαρής, Καφέζας 3, Δ. Ρουμελιώτης 5, Γκαβασιάδης 8, Φραντζής 13 (3), Άλεν 27 (5), Νιφόρας , Καρατζάς, Κογιώνης 11, Αδαμόπουλος 5 (1), Γκάτζιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο
22:38 Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η επικήρυξη
22:22 ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο
22:01 Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι
21:50 ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα
21:38 Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:11 Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ