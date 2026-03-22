Ηττα του ΑΟ Αιγιαλέων στο Βραχάτι

Παρά την μεγάλη προσπάθεια η ομάδα βόλεϊ του ΑΟ Αιγιαλέων έχασε εκτός έδρας, με 3-1 (25-22, 25-16, 22-25, 25-20) σετ από τον Παμβοχαϊκό, για την 21η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει από τώρα την τετράδα.

Η ομάδα του Αιγίου δεν ξεκίνησε καλά, είχε πρόβλημα στην υποδοχή και βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ.

Στη συνέχεια, όμως αντέδρασε, βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς και πήρε το σετ μειώνοντας σε 2-1.

Στο τέταρτο σετ έγινε αμάχη ανάμεσα στις δυο ομάδες, ο Παμβοχαϊκός ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες και πήρε το σετ κατακτώντας την νίκη με 3-1.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Ντόντης, φ. Δασκαλόπουλος, Μαρουλάς, Κομντογεωργόπουλος, Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος, Πομώνης, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος.

