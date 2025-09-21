Κ. Χατζηδάκης: Και το 2019 και το 2023 μάς ψήφισαν και αρκετοί ΠΑΣΟΚτζήδες!

Eνα ακόμα πακέτο στήριξης το 2026 θα δώσει η Κυβέρνηση, όπως αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “RealNews”. Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε τη μεταγραφή Λοβέρδου στη ΝΔ.

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, είπε ότι «είναι αλήθεια ότι υπάρχει συσσωρευμένη ακρίβεια κι εδώ και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι, όμως, μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό, με παραπάνω χρήματα κατευθείαν στην τσέπη των πολιτών.

Χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσοι, όπως μας ζητούσε δηλαδή η αντιπολίτευση που δεν τη νοιάζει ίσως η μείωση των άμεσων φόρων και έχει κολλήσει με το ΦΠΑ».

Φέρνει, μάλιστα, και ενδεικτικά παραδείγματα, όπως: «Μια οικογένεια με τρία παιδιά θα έχει κέρδος 1.650 ευρώ τον χρόνο, ποσό που είναι παραπάνω από ένα μισθό. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους μας έως 25 ετών που θα έχουν μηδενική φορολογία. Επίσης, μία πολύτεκνη οικογένεια μπορεί να έχει κέρδος που ξεπερνά και τις 4.000 ευρώ τον χρόνο. Αυτά μόνο από τις μεγάλες μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν.

Χωρίς να υπολογίζονται η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές και το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους με πιο χαμηλά εισοδήματα, που θα καταβληθούν τον Νοέμβριο. Ούτε οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων το 2026.

Δεν ισχυρίζομαι φυσικά ότι οι Έλληνες τρώνε με χρυσά κουτάλια. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, εμείς δεν παριστάνουμε τους θαυματοποιούς. Το “προνόμιο” αυτό ανήκει αυτό στην αντιπολίτευση με τα λεφτόδεντρά της!».

Στην κριτική ότι από το λεγόμενο «καλάθι της ΔΕΘ» αποκλείστηκαν μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κ. Χατζηδάκης απαντά ως εξής: «Διερωτώμαι ποιες είναι αυτές οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όταν κερδισμένοι βγαίνουν 4 εκατομμύρια Έλληνες σε σύνολο περίπου 6,5 εκατομμυρίων που υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Οι μειώσεις φόρων αφορούν προφανώς και στους ελεύθερους επαγγελματίες!

πως αφορούν ασφαλώς και στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους, στους συνταξιούχους, στους μισθωτούς, στους κατοίκους των ακριτικών νησιών και των μικρών χωριών. Πέρα από τις μειώσεις φόρων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάζει θετικά και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, διότι οι εργαζόμενοί τους θα πληρώνουν λιγότερους φόρους».

Στο ερώτημα δε, αν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για θετικές εκπλήξεις κατά την κατάθεση του προϋπολογισμού, δηλώνει: «Στην κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι στόχος μας είναι όταν δημιουργούνται πλεονάσματα, αυτά να επιστρέφουν στην κοινωνία με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Όμως, μην ξεχνάτε ότι μόλις ανακοινώθηκαν τα μέτρα και δεν έχουν ψηφισθεί καν από τη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε χρόνο εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Όσο καλύτερα πάμε από πλευράς ανάπτυξης και μείωσης της φοροδιαφυγής τόσο μεγαλύτερα θα είναι και τα πακέτα στήριξης της κοινωνίας. Και το 2026 θα ακολουθήσει ένα ακόμα πακέτο στήριξης», προαναγγέλλει στο δια ταύτα.

Στην κριτική του για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι «δυστυχώς διολισθαίνει στην εύκολη λύση των λεφτόδεντρων, όπως παλαιότερα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όμως, διαμηνύει, «αν, ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και να ενεργοποιήσει ξανά τη διαδικασία επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας, τότε θα πρέπει να βγει να το πει στους Έλληνες. Αλλά πιστεύω ότι στην πραγματικότητα το δόγμα της αντιπολίτευσης είναι ότι εκείνοι είναι οι καλοί άνθρωποι που θέλουν να δίνουν στους πολίτες, ενώ εμείς είμαστε οι “κακοί” που δεν θέλουμε να δίνουμε! Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του!».

Η συνέντευξη κλείνει με τα πολιτικά ανοίγματα της κυβέρνησης προς το Κέντρο, με αφορμή και την περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου: «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που ξεκινά από τη δημοκρατική δεξιά και φτάνει μέχρι την κεντροαριστερά. Αυτό ήταν άλλωστε που είχε οραματιστεί και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Παράλληλα, ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδας. Προφανώς και στις εκλογές του 2019 και του 2023 μάς ψήφισαν και αρκετοί πολίτες οι οποίοι παλαιότερα ψήφιζαν ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να ενοχοποιήσουμε. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι με πολλά από τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πολιτικό κόμμα επιδιώκει να παίρνει παραπάνω ψήφους.

Kαι στο κάτω κάτω δεν προσχωρούμε εμείς στις απόψεις άλλων, πολιτικοί από άλλα κόμματα έχουν προσχωρήσει κατά καιρούς στη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει κλείνοντας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

