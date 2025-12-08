Κ. Καρπέτας: Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για αξιοπρέπεια

Τι αναφέρει σε δήλωσή του

Κ. Καρπέτας: Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για αξιοπρέπεια
08 Δεκ. 2025 12:34
Pelop News

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας έκανε την εξής δήλωση:
«Οι αγρότες δεν αγωνίζονται απλώς για το εισόδημά τους, αγωνίζονται για να σπάσει ένα σύστημα που τους κρατά εγκλωβισμένους. Με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται και την αγροτική οικονομία να φθίνει, η Πολιτεία αφήνει τον πρωτογενή τομέα να μαραζώνει, την ώρα που στηρίζει μόνο στα λόγια τους ανθρώπους που τον κρατούν ζωντανό.

Την ίδια στιγμή, οι επιδοτήσεις, που αποτελούν ζωτική ανάσα για την ύπαιθρο, βουλιάζουν σε ένα πλέγμα αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί, με ευθύνη πολιτικών χειρισμών, σε έναν μηχανισμό όπου ευνοούνται όσοι «ξέρουν τον δρόμο», ενώ οι πραγματικοί παραγωγοί εξοντώνονται από καθυστερήσεις, ασάφειες και πρακτικές που γεννούν εύλογα ερωτήματα. Όταν οι ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες χάνονται μέσα σε σκιές, αυτό δεν είναι απλώς δυσλειτουργία . Οι πόροι της υπαίθρου δεν μπορεί να καταλήγουν σε «ημέτερους» ούτε να καθορίζονται από αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για αξιοπρέπεια. Είναι αγώνας για να πάψει η ύπαιθρος να πληρώνει τα σπασμένα ενός διεφθαρμένου μοντέλου διαχείρισης.

Και αυτός ο αγώνας, μας αφορά όλους.

Ως Παράταξη στεκόμαστε στο πλευρό τους. Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, να πιέσει για καθαρές διαδικασίες, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παραγωγών και να στηρίξει ενεργά τον πρωτογενή τομέα.

Η Περιφέρεια έχει ευθύνη και οφείλει να την αναλάβει, αντί να παρακολουθεί αμέτοχη την απαξίωση ενός ολόκληρου τομέα που στηρίζει την οικονομία, την κοινωνία και τη ζωή στην ύπαιθρο.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ