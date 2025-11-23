Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες

Για σοβαρή κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από τα δυτικά προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση:

«Από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία».

Η κατάσταση όμως αλλάζει δραματικά από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική επιδείνωση τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 29/11 με:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Θυελλώδεις νοτιάδες

Χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα

Απότομη πτώση της θερμοκρασίας μετά την αρχική θερμή εισβολή

Ο Τσατραφύλλιας τονίζει ότι η επιδείνωση από Πέμπτη και μετά φαίνεται αρκετά έντονη, ενώ η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά τις επόμενες ημέρες για τυχόν περαιτέρω αναβάθμιση.

