Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
Πότε προβλέπει σημαντική επιδείνωση με έντονα φαινόμενα και χιόνια
Για σοβαρή κακοκαιρία που θα ξεκινήσει από τα δυτικά προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα
Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση:
«Από την Τρίτη 25/11 ξεκινούν πάλι βροχές κυρίως στα δυτικά, αφρικανική σκόνη και ισχυροί νοτιάδες που θα ανεβάσουν πάλι τη θερμοκρασία».
Η κατάσταση όμως αλλάζει δραματικά από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική επιδείνωση τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο 29/11 με:
- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες
- Θυελλώδεις νοτιάδες
- Χιονοπτώσεις σε ορεινά τμήματα
- Απότομη πτώση της θερμοκρασίας μετά την αρχική θερμή εισβολή
Ο Τσατραφύλλιας τονίζει ότι η επιδείνωση από Πέμπτη και μετά φαίνεται αρκετά έντονη, ενώ η κατάσταση θα παρακολουθείται στενά τις επόμενες ημέρες για τυχόν περαιτέρω αναβάθμιση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News