Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σε χειμωνιάτικη τροχιά μπαίνει από σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, η χώρα, καθώς η νέα μεταβολή του καιρού φέρνει ψυχρότερες αέριες μάζες, βροχές, καταιγίδες και τις πρώτες χιονοπτώσεις της περιόδου στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο θα επηρεαστούν από βροχές και τοπικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν ύφεση από το απόγευμα. Προς τις περιοχές της Ρόδου και του Καστελλόριζου τα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν 4–6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 18–20°C στα δυτικά και βόρεια, 21–22°C σε μεγάλο μέρος της χώρας και 23–24°C στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η θερμοκρασία θα συνεχίσει να υποχωρεί από το μεσημέρι της Κυριακής, με μείωση της τάξης των 7–8°C μέχρι και τις 24 Νοεμβρίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να διαμορφωθούν γύρω στους 15–17°C στα ηπειρωτικά και στους 17–19°C στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Οσον αφορά την Πάτρα, συννεφιασμένο προβλέπεται το σημερινό σκηνικό, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση και να μην ξεπερνά τους 16 βαθμούς Κελσίου. Η ημέρα θα κυλήσει με κατά τόπους πυκνή νέφωση, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Στα νότια Δωδεκάνησα αναμένονται έως το πρωί νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Ιόνιο και Κρήτη, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές. Από το απόγευμα στα δυτικά θα εμφανιστούν εκ νέου τοπικά φαινόμενα, ενώ το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο ενδέχεται να εκδηλωθούν καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και το βράδυ στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3–5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ στο Ιόνιο σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Τρίτη 25 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, με σταδιακή επέκταση και στα υπόλοιπα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν βροχές και πιθανές καταιγίδες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν και πάλι στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι συνθήκες ευνοούν μεταφορά σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4–5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τα 6 και στο Ιόνιο τα 7 μποφόρ το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Παραμένει η τάση μεταφοράς σκόνης στα δυτικά και νότια.

Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4–6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Παραμένει η πιθανότητα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4–5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τα 6–7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

