Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»

Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18 Ιαν. 2026 18:37
Pelop News

«Βρισκόμαστε σε καλή βαθμολογική κατάσταση, οι ισορροπίες είναι λεπτές και η νίκη μας σημαντική. Το πρωτάθλημα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Μπορούμε να κοιτάζουμε ψηλότερα και όχι πίσω. Όμως ο στόχος μας δεν αλλάζει. Παραμένει ο ίδιος, η καθιέρωση στη National League 1. Θέλουμε να μπούμε στα play-offs». Αυτά τόνισε ο πλεϊμέικερ της Ενωσης Γλαυκου Χρήστος Καφέζας μετά το τέλος και σχολιάζοντας πώς κύλησε το παιχνίδι πρόσθεσε: «Αμυντικά προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο και περιορίσαμε τον Βεργίνη, που είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ από τους κορυφαίους της Κατηγορίας. Στην επίθεση παρουσιαστήκαμε αγχωμένοι, δεν είχαμε πάντα καλές επιλογές και ήμασταν άστοχοι. Όμως αυτό που μετράει είναι η νίκη, την κρατάμε και προχωράμε. Μπορούμε να χτίσουμε σερί αποτελεσμάτων».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 νεκροί στις διαδηλώσεις – Βίαιη καταστολή και διεθνείς αντιδράσεις
20:04 Συνέδριο Νεολαίας ΙΜ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων: Η Ορθοδοξία συναντάει τη νέα γενιά
19:55 ΗΠΑ για Γροιλανδία: «Προβάλλουμε δύναμη, ενώ η Ευρώπη αδυναμία »
19:54 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τον Πήγασο – Δηλώσεις
19:51 Η Παναχαϊκή έχασε στο Κορωπί – Δηλώσεις/βίντεο
19:46 Το Αθλόραμα διακρίσεις στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας
19:44 Πάτρα: Συνεχίζεται η λειτουργία του Υπνωτηρίου Αστέγων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
19:34 Australian Open: Την Τρίτη η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά
19:25 Κουνδουράκης στο pelop.gr : «Είναι τιμή μου που είμαι στον ΝΟΠ»
19:19 Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση
19:07 Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Τρίτης – Βροχές, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια στα ορεινά
19:04 Super League 2: Ξεκάθαρο φαβορί για την άνοδο η Καλαμάτα – Στο +7 από τον Πανιώνιο
18:55 Γαλλία: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι στο Παρίσι, τουλάχιστον 19 τραυματίες
18:43 Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»
18:37 Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»
18:35 Θρίλερ στον Ταΰγετο για οκτώ ορειβάτες: Τέσσερις οι τραυματίες, οι δύο μεταφέρονται με φορεία
18:31 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 69-74: Ο Δικέφαλος έδειξε ανταγωνιστικότητα από το μέλλον αλλά ηττήθηκε
18:23 Δολοφονία κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Προθεσμία για απολογία έλαβε ο 44χρονος δράστης
18:11 Λήμνος: Πώς έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων ο 22χρονος με τη μηχανή
18:01 Πάτρα: Η Βορείου Ηπείρου έχει φαντάσματα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ