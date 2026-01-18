Καφέζας: «Σημαντική νίκη, να χτίσουμε σερί»

«Βρισκόμαστε σε καλή βαθμολογική κατάσταση, οι ισορροπίες είναι λεπτές και η νίκη μας σημαντική. Το πρωτάθλημα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Μπορούμε να κοιτάζουμε ψηλότερα και όχι πίσω. Όμως ο στόχος μας δεν αλλάζει. Παραμένει ο ίδιος, η καθιέρωση στη National League 1. Θέλουμε να μπούμε στα play-offs». Αυτά τόνισε ο πλεϊμέικερ της Ενωσης Γλαυκου Χρήστος Καφέζας μετά το τέλος και σχολιάζοντας πώς κύλησε το παιχνίδι πρόσθεσε: «Αμυντικά προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο και περιορίσαμε τον Βεργίνη, που είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ από τους κορυφαίους της Κατηγορίας. Στην επίθεση παρουσιαστήκαμε αγχωμένοι, δεν είχαμε πάντα καλές επιλογές και ήμασταν άστοχοι. Όμως αυτό που μετράει είναι η νίκη, την κρατάμε και προχωράμε. Μπορούμε να χτίσουμε σερί αποτελεσμάτων».

