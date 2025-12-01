«Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί», αποκαλυπτική η Ελένη Ροδά

«Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα»

«Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί», αποκαλυπτική η Ελένη Ροδά
01 Δεκ. 2025 17:50
Pelop News

H Ελένη Ροδά σχολίασε αρνητικά τις καταγγελίες παρενόχλησης στον καλλιτεχνικό χώρο. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μια σοβαρή κίνηση και ανέφερε ότι πάντοτε οι όμορφες γυναίκες δέχονταν φλερτ. Όπως είπε, η δική της γενιά όμως απωθούσε με ευγένεια τις διαχυτικές χειρονομίες, βάζοντας έτσι ένα τέλος.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, η Ελένη Ροδά σημείωσε: «Άμα βλέπουν ένα όμορφο κορίτσι, το θέλουν όλοι. Αυτά που κάνουν τώρα και τρέχουνε και λένε “με ενόχλησε εκείνος” και “μου ρίχτηκε εκείνος” δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και εμάς μας ριχτήκαν όταν ήμασταν παιδιά, πολλοί, πάρα πολλοί, αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα. Με τον τρόπο μας λέγαμε ”σας παρακαλώ πολύ” και τελείωσε, δεν θέλουμε. Και σταματούσαν οι άνθρωποι».

Όσον αφορά στην άποψη ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», η τραγουδίστρια εξήγησε ότι στην εποχή της δεν ίσχυε κάτι τέτοιο για τον χώρο του θεάματος. «Παλιά δεν το είχαμε αυτό, το “ένα μεγάλο κρεβάτι”. Μπορεί ένα μικρό κρεβάτι να υπήρχε. Αλλά το μεγάλο κρεβάτι όχι», τόνισε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Ελένη Ροδά μίλησε για τη σχέση της με το πέρασμα του χρόνου, επισημαίνοντας ότι της προκαλεί φόβο η ιδέα του θανάτου. «Πρώτα με ενοχλούσε η σχέση με τον χρόνο. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν με ενοχλεί. Βέβαια, με φοβίζει το τέλος. Με φοβίζει το άγνωστο», μοιράστηκε.

